Horóscopos de Nana Calistar para HOY jueves 18 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El universo tiene algo especial para ti este jueves 18 de septiembre de 2025 y Nana Calistar, tu pitonisa favorita de Internet, te comparte las predicciones que marcarán tu día. Conoce antes que nadie cómo te irá en el amor, fortuna y trabajo en este nuevo día. Descubre en TRIBUNA qué señales podrías recibir para tu signo y prepárate para aprovechar cada oportunidad que el universo tiene reservada para ti.

Aries

Tus energías andan movidas, y eso puede hacer que tengas discusiones innecesarias. No le des importancia a chismes ni comentarios de gente que no aporta nada. En el amor, alguien del pasado sigue rondando en tu mente, pero piensa si de verdad vale la pena regresar ahí.

Tauro

Se vienen movimientos en el trabajo o en la escuela, aprovecha para demostrar lo que vales. El dinero empieza a fluir poco a poco, solo cuida tus gastos. En el amor, habrá alguien que te busca solo cuando necesita algo, aprende a decir “no”.

Géminis

Tu carácter fuerte puede abrirte o cerrarte puertas, úsalo con inteligencia. Se avecina un viaje corto que te hará despejar la mente. En el amor, alguien te observa en silencio, pero no se atreve a dar el paso: la pregunta es, ¿tú lo quieres?

Cáncer

Te llegan noticias que cambian tu estado de ánimo de un momento a otro. Cuidado con confiar demasiado en amistades recientes. En el amor, si tienes pareja, podrían surgir celos; si estás soltero, hay oportunidad de conquista en redes sociales.

Leo

Momento de brillar y mostrar tu talento, pero también de mantener la humildad. Un proyecto nuevo te abrirá puertas. En el amor, alguien cercano siente más por ti de lo que imaginas, pero prefiere callar para no perder tu amistad.

Virgo

Se te vienen cambios importantes que te sacarán de tu zona de confort, pero serán positivos. El dinero que esperabas se retrasa, no desesperes. En el amor, deja de poner excusas, el cariño que buscas está frente a ti.

Libra

Podrías sentirte un poco bajoneado, pero es temporal. Busca actividades que te relajen y aleja personas que te quitan energía. En el amor, aparece alguien con mucha intensidad, pero cuida que no te ilusione de más.

Escorpio

Tu intuición no falla, hazle caso. Vienen momentos de reflexión y decisiones importantes. En el amor, no te aferres a alguien que ya no muestra interés, mejor abre los ojos a nuevas oportunidades.

Sagitario

Se avecinan días de mucho movimiento y compromisos sociales. Brillarás en reuniones y conocerás personas interesantes. En el amor, si estás soltero, te sorprenderá un mensaje inesperado; si tienes pareja, habrá más unión.

Capricornio

Te cuesta expresar lo que sientes y eso podría alejar a alguien que quiere estar contigo. No reprimas tus emociones. En lo laboral, un jefe o superior reconocerá tu esfuerzo.

Acuario

Vas a recibir una propuesta que te entusiasma, pero piensa bien antes de decir que sí. En el amor, alguien con quien ya tuviste algo vuelve a buscarte; analiza si conviene regresar a lo mismo.

Piscis

Andas muy sensible, pero esa energía también te conecta con cosas positivas. Una noticia familiar alegrará tu día. En el amor, si tienes pareja, habrá planes para el futuro; si estás soltero, alguien comienza a flecharte sin que lo notes.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui