'La Casa de los Famosos México': Ellos son los nominados de HOY miércoles 17 de septiembre

Ciudad de México.- Tal y como ocurre cada miércoles, este 17 de septiembre la conductora tapatía Galilea Montijo regresó al foro de La Casa de los Famosos para conducir una nueva Gala de Nominación. Si quieres conocer cómo fueron las votaciones de hoy y qué celebridades están en riesgo de salir, quédate a leer TRIBUNA porque te presenta todos los detalles.

Como se sabe, ayer martes se registró una fuerte pelea entre los habitantes del reality, por lo que es probable que esta situación influya mucho en cómo se reparten los puntos. Todo comenzó porque Shiky reclamó a los exintegrantes de Noche por excluirlos a él, 'El Guana' y Dalílah Polanco después de que Aldo de Nigris recibiera la visita de su abuela. Los comentarios del español causaron eco y el regiomontano estalló en su contra, por no permitirle disfrutar luego de este momento especial.

En el cine del martes, se entregaron beneficios a cuatro participantes para la nominación: 'El Guana' nominará a cuatro personas con dos puntos; Aldo de Nigris le quitó el voto de 3 puntos a Dalílah Polanco; Shiky dará 6, 4 y 1 puntos; y Abelito le quitó tres puntos a Mar. Hace algunos momentos, 'La Jefa' llamó al confesionario a los habitantes y a continuación sabrás todos los detalles.

"Por tradición", dijo @ayalaalexis al justificar sus puntos durante la nominación de esta noche



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7uD83DuDD25 uD83DuDC49uD83CuDFFBhttps://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/ntRlNy0l7A — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 18, 2025

Así se repartieron los puntos en la séptima nominación

Aldo de Nigris : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos 'El Guana' y uno a Shiky

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos 'El Guana' y uno a Shiky Aarón Mercury : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos 'El Guana' y uno a Shiky

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos 'El Guana' y uno a Shiky 'El Guana' : Dos puntos a Aldo de Nigris, dos a Mar Contreras, dos a Dalílah Polanco y dos a Shiky

: Dos puntos a Aldo de Nigris, dos a Mar Contreras, dos a Dalílah Polanco y dos a Shiky Alexis Ayala : Tres puntos a 'El Guana', dos a Dalílah Polanco y uno a Shiky

: Tres puntos a 'El Guana', dos a Dalílah Polanco y uno a Shiky Dalílah Polanco : Tres puntos a Aarón Mercury, dos a Mar Contreras y uno a Aldo de Nigris

: Tres puntos a Aarón Mercury, dos a Mar Contreras y uno a Aldo de Nigris Mar Contreras : Tres puntos a 'El Guana', dos puntos a Shiky y uno a Dalílah Polanco

: Tres puntos a 'El Guana', dos puntos a Shiky y uno a Dalílah Polanco Abelito : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Elaine Haro

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Elaine Haro Shiky: Tres puntos a Mar Contreras, cuatro puntos a Aldo de Nigris y dos a Alexis Ayala

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Tras culminar el proceso de nominación, que es el penúltimo de la temporada, Galilea Montijo informó quiénes se encuentran en riesgo de ser eliminados de LCDLF México el próximo 21 de septiembre. En esta ocasión, cuatro famosos están nominados y se trata de Dalílah Polanco, 'El Guana', Aldo de Nigris y Shiky. Si alguno de ellos es tu favorito, las votaciones ya se encuentran abiertas para que puedas salvarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui