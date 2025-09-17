Lupillo Rivera, ahogado en llanto, revela incurable enfermedad y habla su retiro: "Duele"

Ciudad de México.- El reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, acaba de brindar una entrevista, en la que no pudo contener las emociones y ahogado en llanto, se sinceró sobre el hecho de que padece una incurable enfermedad, que es progresiva, y la cual le hace temer lo peor, pues ya habló sobre retirarse de los escenarios de manera permanente, destacando que es algo que le duele mucho.

El reconocido 'Toro del Corrido', hace poco confesó que por desgracia desde hace varios años que ha perdido la audición de sus oídos, destacando que tiene una enfermedad en dicho órgano que le otorga el sentido de escuchar, la cual no tiene cura y progresa, por lo que ahora no escucha nada de uno: "Ya con este oído no oigo y este me queda muy poco. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar".

En entrevista con Despierta América, no pudo contenerse y terminó por quebrarse la voz y llorar al hablar con el hecho de que para él ha sido sumamente doloroso el tener que vivir con ese padecimiento, el ver como poco a poco, va perdiendo su audición y no escucha cuando sus hijos le hablan y debe de hacer sacrificios por este motivo: "No escucho nada. A veces vienen tus hijos y me hablan y duele".

Con respecto al hecho de tener que retirarse del mundo del espectáculo, el hermano de Jenni Rivera confiesa que lo ha pensado, debido a que no puede dar un 100 por ciento, y él cree que su público siempre merece lo mejor, y él ahora batalla mucho al respecto: "El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho".

El cantante destacó que como es un profesional, tal vez nadie lo notaba, pero realmente para él es algo muy agotador y ensaya mucho para poder dar un gran show y que no se note que no escucha a los músicos mientras que están tocando: "A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas 15 y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui