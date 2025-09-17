Nodal no felicitó a Inti, Cardi B espera su cuarto hijo y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad de México.- Si quieres mantenerte informado sobre lo que ocurre en el mundo de la farándula y sobre los proyectos de tus artistas favoritos, quédate a leer y ver el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen encontrarás la mejor información sobre el ambiente artístico, desde anuncios importantes, polémicas por chismes y hasta los estrenos más esperados. Este miércoles 17 de septiembre, entérate porqué Christian Nodal no felicitó a Inti en su reciente cumpleaños.

Así empieza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Kenia Os y Peso Pluma son la pareja del momento

Los famosos Kenia Os y Peso Pluma se convirtieron en la pareja del momento, luego de que aparecieran juntos en la New York Fashion Week. Además, la intérprete mazatleca y 'Doble P' han aprovechado su estancia en la 'Gran Manzana' para divertirse fuera de los reflectores.

Cardi B está embarazada de su cuarto hijo

La rapera Cardi B reveló durante el programa CBS Morning que está esperando a su cuarto hijo. Se trata de su primer bebé al lado del jugador de la NFL, Stefon Diggs; la cantante estadounidense dará a luz el próximo mes de febrero de 2026.

¿Por qué Nodal no publicó una felicitación para Inti?

El cantante Christian Nodal se ha vuelto tendencia luego de que se hiciera viral el festejo del cumpleaños de su hija, Inti, en donde él no aparece. Aunque recibió críticas porque no felicitó públicamente a la pequeña, anteriormente el sonorense había explicado que la protege de los comentarios de los internautas.

Fuente: Tribuna del Yaqui