Príncipe William y Kate Middleton reciben a Donald Trump; visitan tumba de Reina Isabel II

Londres, Inglaterra.- El Príncipe William y su esposa, Kate Middleton estuvieron presentes en el campo del Castillo de Windsor para recibir a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y a su esposa, la primera dama Melania Trump. Como parte de su visita, los líderes mundiales decidieron visitar la tumba de la difunta Reina Isabel II para honrar su memoria a tres años de su triste fallecimiento a los 95 años de edad.

A través de la cuenta oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, de los futuros reyes de Inglaterra, compartieron un video y fotos de la visita de Trump, en el que los Príncipes de Gales caminan por el campo a la llegada del helicóptero estadounidense, y los reciben con un apretón de manos. La visita de este miércoles 17 de septiembre se trata debido a la visita de estado en el Reino Unido, en el Castillo de Windsor.

Después de su recibimiento en los jardines del castillo, Trump y la primera dama también se reunieron con el Rey Carlos III y la Reina Camilla, y avanzaron hacía la explanada del mencionado edificio de la Corona británica, en el cual, el presidente norteamericano supervisó a los elementos de la División de la Casa Real: la Guardia de Granaderos, la Guardia de Coldstream y la Guardia Escocesa, y después disfrutaron de un desfile de rangos y marcha en el Cuadrángulo del Castillo de Windsor.

Welcome President Trump uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDECuD83CuDDE7 pic.twitter.com/Xpm5Nq2XRA — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2025

En medio del itinerario sobre esta visita de estado, Melania y Trump se detuvieron junto a los reyes y futuros monarcas del Reino Unido en la Capilla St. George, para dejar un ramo de flores a la difunta Isabel II recordando su visita de estado en el 2019, donde quedaron encantados con su sentido del humor y conversación. En el año del 2022, cuando falleció Su Majestad, fueron los primeros en recordar esta cualidad de la royal.

Melania y yo siempre recordaremos con cariño el tiempo que pasamos juntas con la Reina, y jamás olvidaremos la generosa amistad, la gran sabiduría y el maravilloso sentido del humor de Su Majestad. ¡Qué dama tan grande y hermosa era! ¡No había nadie como ella!", escribieron en su momento.

La noche de este miércoles 17 de septiembre, en el St George's Hall, se realizará el banquete para la cena de los líderes de estado, en el que aparentemente se trataran temas que varían de lo importante a lo banal. Hasta el momento se desconoce si estarán presentes el resto de la familia real.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 uD83CuDDECuD83CuDDE7 This afternoon, The President and Mrs. Trump laid a wreath at the Tomb of Queen Elizabeth II. The President and the First Lady spent time with The late Queen during their State Visit in 2019. Following Her Majesty’s death in 2022, President Trump released a tribute to her,… pic.twitter.com/2MzX4NtMlj — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui