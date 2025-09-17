¿Quién gana hoy en 'Exatlón México' la Supervivencia? Eliminado de este 17 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido hacer un análisis sobre que pasaría en la competencia de este miércoles 17 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería el próximo eliminado.

La noche de este miércoles 17 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, van a competir una vez más por alcanzar ese sueño de permanecer de la nueva temporada, y competir con leyendas ya establecidas, que se dice podría ser Koke Guerrero, que iría por su revancha tras perder la temporada pasada y quedar en segundo lugar, y 'El Mono' Osuna.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, los que darán un retroceso gran avance, y por primera vez en esta segunda semana, volverían a perder a su primer integrante de este nuevo ciclo, en el que hubo intercambios, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia, sean ganados, cómo de costumbre, por los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández.

.@Antonio_Rosique diario está inspirando a los aspirantes de #ExatlónDraft 'El Ascenso' y los dos equipos están entregando su alma en cada carrera. ¡Esto se está elevando! uD83DuDE0EuD83DuDD25uD83DuDE4C#ExatlónMéxico, 7:30 PM por @AztecaUNO. ??https://t.co/vXWCqIA5eG pic.twitter.com/7CB4ss8FPO — Exatlón México (@ExatlonMx) September 17, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, en base a las estadísticas que han circulado en redes en caso de que los de camiseta negra pierdan enviarían a, mientras que los de camiseta blanca a

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es un simple análisis basados en las estadísticas de la primera semana y del arranque de esta segunda temporada.

Estadísticas de Exatlón. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui