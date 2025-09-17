Susana Zabaleta enfrenta la polémica; acusan a Ricardo Pérez de mandar a agredir a reporteros

Ciudad de México.- Después de su polémica con la prensa, la reconocida actriz y cantante, Susana Zabaleta, en un nuevo encuentro ha decidido enfrentar los señalamientos en su contra, además de que reaccionó a rumores de infidelidad de su novio, el comediante Ricardo Pérez, al cual acaban de regresar al centro del escándalo, al acusarlo de mandar a agredir a los reporteros de medios, como Venga la Alegría.

Después de haberse molestado, gritado y huir de la prensa en el aeropuerto, después de que se le cuestionara a Susana por las aparentes malas caras que le harían a Ángela Aguilar, la pareja se vio envuelta en severas críticas, e incluso se acusó a Pérez de serle infiel a Zabaleta con su joven exnovia, Samii Herrera. Ahora, Zabaleta ha dado la cara a ambas polémicas, que solo generó más escándalo.

Al toparse una vez más con la actriz de Fuego En La Sangre, una vez más los reporteros la abordaron, pero, mientras que intentaban cuestionarle, un hombre intentó desviar la atención simulando ser un reportero, cuestionando a los comunicadores, hostigándolos y haciéndoles preguntas sobre el hecho de tratar de arruinar a Susana. Según los medios, el sujeto es parte del equipo de producción de La Cotorrisa y sería enviado por Ricardo para agredirlos y humillarlos.

Pese al intento del hombre, la actriz de Spamalot decidió dar la cara y habló con los reporteros de diferentes medios de comunicación, como TV Azteca, dejando en claro que ella nunca ha sido agresiva con ellos y que Ricardo solo reaccionó como un novio protegiendo a su pareja: "¿Alguna vez yo he sido de una forma agresiva con ustedes? Bueno, entonces, pues bueno. Me pisaron, hicieron una bura, o sea, si tu tuvieras un novio y atacaran a tu novia, ¿cómo crees que va a reaccionar?".

Ante el hecho de que Pérez llamó "pen..." a una de las reporteras en uno de sus programas de La Cotorrisa, la intérprete de Colores En El Viento, declaró que ella no se hace responsable de lo que dice, insistiendo en que él solo la defiende, culpándolos de ser responsables de todo lo que pasó: "Es otra persona, somos individuos. Si alguien atacara a tu novia, cómo crees que va a reaccionar. Lo pisaron tres veces y a mí me pisaron... pasan una y otra vez (videos) en donde ustedes mismos hacen que me caiga, entonces eso es una burla".

En cuanto al tema de Los 300 Líderes y su presunta mala cara a la esposa de Christian Nodal, dijo que es una persona con educación, y que ellos sí se pararon a saludarla, le aplaudieron y no están de acuerdo con la funa, debido a que su hijo Matías Gruener también es atacado injustamente: "Fuimos la única pareja que volteó a ver a Ángela, la única que le aplaudió, los únicos y sacan que yo... con Belinda hicieron 150 veces como para que me ataque y no me gusta eso. A Matías se la pasan diciéndole cosas y a nosotros no nos gusta eso".

Finalmente, sobre la presunta infidelidad de la que habló el reportero Gabo Cuevas, Susana se mostró molesta, y declaró con una sencilla frase destacó que por ese tipo de cosas es que reaccionaban de aquella manera: "Ves cómo eres".

¿Intimidan a la prensa? Supuestas personas enviadas por Ricardo Pérez provocan zafarrancho al intentar cuestionar a Susana Zabaleta por polémica con Ángela Aguilar.



Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/BtGvNZGr5M — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui