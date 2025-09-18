¿Belinda, infiel con Christian Nodal? Lupillo Rivera dice la cortó porqué la cachó con otro

Ciudad de México.- El polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, recientemente ha regresado al centro de la polémica, debido a que acaba de confesar porqué cortó con la cantante y actriz española, Belinda. Según el artista, estaba muy enamorado y tenían planes a futuro importante, pero supuestamente la cachó con otro hombre en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿acaso la acusa de serle infiel con Christian Nodal?

Como se sabe, en marzo del 2019, Lupillo y Belinda se conocieron al trabajar juntos en La Voz México, donde su química fue tan innegable que comenzaron los rumores de un romance casi de inmediato, pero, mientras que Lupillo aseguraba que estaban felices, la cantante negó rotundamente. Pero ahora, el denominado 'Toro del Corrido' ha salido a dar nuevos detalles de esta relación, como el motivo de su separación.

Durante el podcast Buena Vibra, Lupillo aseguró que el motivo que lo llevaron a separarse de la intérprete de Bella Traición fue porqué la vio subirse a un avión con otro hombre rumbo a Miami: "Para mi eso terminó inmediatamente, o sea, de un momento a otro, y yo le dije 'está bien, échale ganas, que te vaya bien y Dios te bendiga'. A lo que yo viví y lo que yo disfruté, fue un noviazgo muy bonito. Yo con eso me quedo". El cantante se negó rotundamente a revelar el nombre de aquel hombre.

Ante esto, el hermano de Jenni Rivera declaró que no sabe cómo vayan a tomar sus declaraciones la actriz de Mentiras, La Serie, o su madre, Belinda Schüll, pero va a respetar la decisión que tomen para contrarrestar o beneficiarse de lo que acaba de revelar en el mencionado programa: "No sé como ellas quieran manejar la publicidad, como manejar la situación a conveniencia de su carrera, de su vida, yo, mis respetos".

El exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que la situación sí fue dolorosa para él, debido a que ya estaba listo para revertir la vasectomía que se hizo hace años, incluso mencionó que ya tenía la clínica para hacerlo, porque ambos hablaron sobre tener hijos juntos, hasta mencionó que buscaban tener unas gemelas, porqué la intérprete de Color De Rosa, se llevaba bien con su hija y para él, fue algo hermoso.

Finalmente, Lupillo aseguró que no sabe si la actriz de Bienvenidos Al Edén vaya a hablar al respecto, si lo compruebe o lo desmienta, pero que no le interesa que lo valide, ya que él sabe que dice la verdad y siempre va a recordar con cariño y amor el tiempo que estuvieron juntos: "No ocupo que lo comprueben, no ocupo que lo contesten, pero a lo que yo viví fue una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño su equipo de trabajo, su mamá, su papá lo sabían que la traté con mucho cariño y punto y aparte, se acabó".

Fuente: Tribuna del Yaqui