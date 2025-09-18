Belinda se fractura la rodilla: La cantante revela si renunciará a 'Mentiras, All Star'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Belinda, acaba de emplear sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores que se fracturó la rodilla. La creadora de temas como Cursi de Más, compartió foto desde el hospital, y en un comunicado, aclaró si deberá de renunciar a Mentiras, All Star por este lamentable accidente, que la tiene actualmente en cama y con tratamiento especial.

Hace unos cuantos minutos, de este jueves 18 de septiembre, la intérprete de Bella Traición, reveló que por desgracia tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, donde los médicos la atendieron de forma inmediata. Según lo revelado por Belinda en su cuenta de Instagram, sufrió un accidente que ocasionó que se le rompiera el menisco, incluso compartió foto de la terapia que recibía para su recuperación con emojis llorando.

Poco después de que la actriz de Bienvenido Al Edén de confirmar su lesión, reveló que la lesión fue tan severa que los médicos tuvieron que sacarle una gran cantidad de líquido de su cartílago, liberado por su fractura, y que le causaba mucho dolor e hinchazón, pero, también aclaró que eso no hace cambios en su agenda, aunque no sabe cómo lo logrará: "Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada".

¡#Belinda compartió en sus redes sociales que se le rompió el menisco! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDC83uD83CuDFFB??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/LeK0tP99pR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 18, 2025

Con respecto a si estará en las funciones para Mentiras, All Star, quién personificara a 'Daniela', declaró que sí, que no va a cancelar ninguna de las funciones que tendrá junto a Mariana Treviño y el resto del elenco, afirmando que está dando todo de ella para recuperarse y dar su 100 por ciento: "Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es ¡si claro! Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí".

Finalmente, la intérprete de Mala Reputación, declaró que ella solo quiere mostrarles que no todo es color de rosa en la profesión, sino que hay muchos sacrificios detrás y que ella está lista para darlos todo para que en estos meses no decepcionar a nadie de sus fans: "Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 10 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses".

Fuente: Tribuna del Yaqui