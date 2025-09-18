Conductora de TV sufre terrible accidente "borracha" y filtran FOTO del auto destrozado

Manabí, Ecuador.- La reconocida conductora de televisión y actriz de origen ecuatoriano, Joselyn Encalada, por desgracia se encuentra en el centro del escándalo, debido a que acaba de sufrir un terrible accidente por las calles de Ecuador, mientras que estaba aparentemente "borracha", según informes de medios de comunicación. Ante esto, en redes sociales han filtrado fotos del auto destrozado por completo.

A través de las redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, se ha informado que el pasado domingo 14 de septiembre de este 2025, la reconocida presentadora antes mencionada, en el cual por desgracia acaba de sufrir un terrible accidente de automóvil, que dejó a más de uno de sus millones de seguidores, que se han cuestionado sobre el estado de salud de la joven conductora.

La expresentadora del programa Calle7, al parecer se encontraba circulando por las calles de la provincia de Manabí, ubicada en Ecuador. Hasta el momento no se ha revelado la gravedad de la situación, pero sí se ha dicho que fue trasladada al hospital más cercano, para verificar que pese al fuerte impacto, ella se encuentre bien y fuera de peligro. Gata ahora, se cree que no pasó nada de gravedad y ya fue dada de alta del nosocomio.

Según los informes, la presentadora de En Comunidad, podría ser detenido por la Policía de Ecuador tan pronto sea liberada, debido a que se dice que la joven esta conduciendo a exceso de velocidad y supuestamente los efectos del alcohol, por lo que se ha dado mucho de que hablar. Por fortuna, se ha negado rotundamente que haya otros involucrados en el accidente y tampoco se reportaron lesionados.

Tras esto, en redes sociales han compartido una imagen muy fuerte posterior a este choque, en el que se puede ver la camioneta de la presentadora y participante de BLN La competencia, mientras que está completamente destrozado, como una pérdida total. De la misma manera, Jocelyn, a través de su cuenta de Instagram ha negado haber chocado ebria: "Es una situación demasiado delicada, está mi familia, mis amigos más cercanos, el público en su caso que se me conoce. Tremendo infarto, vieron cómo quedó mi carro, totalmente destruido… Lo que se dice en redes sociales, solamente el 90 es cierto".

La participante de BLN, Joselyn Encalada sufrió accidente automovilístico en carretera de Manabí. Se recupera satisfactoriamente en una casa de salud, sin embargo el automóvil (que está aún a nombre de Chicho Trujillo) quedó totalmente destruido.#farandulaecuatoriana #sigueme pic.twitter.com/OW3iC1kNCz — @stalyn_sirfarandul (@stalynfarandula) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui