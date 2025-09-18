Drama en la Realeza: Reina Camilla despreciaría a Kate Middleton frente a Melania Trump

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta existe drama en la Realeza, debido a que recientemente se ha dicho que la actual Monarca del Reino Unido, la Reina Camilla, durante el evento de la visita de Estado, le habría hecho un desprecio sutil a su nuera, la querida royal, Kate Middleton, cuando esta se encontraba frente a Melania Trump, hablado de un tema desconocido. En redes se dividen opiniones de lo ocurrido entre la madrastra del Príncipe Harry y su cuñada.

El pasado miércoles 17 de septiembre, través de la cuenta oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, de los futuros reyes de Inglaterra, compartieron un video y fotos de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su primera dama, como parte de la visita de estado en el que los royals recibieron a varios líderes de estado. Como parte del itinerario, disfrutaron de un desfile de rangos y marcha en el Cuadrángulo del Castillo de Windsor y amenas conversaciones.

Pero, lo que parecía ser una visita exitosa en el Reino Unido, en el que el Donald, el Rey Carlos III, e incluso su hijo mayor, el Príncipe William quedaron en segundo plano por la belleza de sus respectivas parejas, ahora, se ha vuelto en una polémica nueva para la familia real. El motivo, es que ha comenzado a viralizarse un video en el que se puede ver a la primera dama hablando con la actual Monarca y la futura Su Alteza Real, cuando ocurrió un aparente desplante.

Joining Their Majesties to welcome President Trump and First Lady Melania Trump to Windsor today uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83EuDD1DuD83CuDDECuD83CuDDE7 pic.twitter.com/WDiakadVub — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2025

En el video que circula en redes sociales, como X, se puede ver como la ahora Princesa de Gales está afuera de Victoria House hablando con Melania, mientras que la Reina Camilla ve a su alrededor, hasta que en un momento dado, se acerca a ambas mujeres y le hace un gesto con la mano a Kate, quién con un sutil asentimiento de cabeza se despide y se acerca al nieto de la Reina Isabel II y poco después forman una fila esperando a los carruajes.

Aunque entre las mujeres no hubo una discusión y pareció no haber problema, en redes sociales, varios usuarios acusan a la esposa de Carlos III de haber sido grosera con la antigua duquesa de Cambridge, y que supuestamente realizaría este gesto porque se sentiría opacada por su nuera. Sin embargo, hay quienes desmintieron esto, y afirman que ese gesto fue para avisarle de manera discreta que era momento de esperar a las carrozas y que tomara su lugar para poder subir a estas.

Camilla: Alright, Alright you can go now. You're stealing my shine. I won't be able to get a word in, with you standing here. She is so focused on you.

Grab your husband and go. pic.twitter.com/fxRBcUAynN — Melanated Mona (@Melanated_Mona) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui