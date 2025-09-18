Horóscopos de Nana Calistar para HOY viernes 19 de septiembre 2025: Esto le depara el destino a tu signo

Ciudad de México.- Comienza este fin de semana sabiendo antes que nadie lo que el destino dice para tu signo. Nana Calistar, tu astróloga favorita de Internet, te comparte las predicciones que marcarán este viernes 19 de septiembre de 2025. Conoce cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Lee en TRIBUNA qué señales del destino podrías recibir para tu signo y prepárate para recibir el consejo de los astros.

Aries

Viernes ideal para cerrar ciclos y limpiar tu entorno; aprovecha para sacar de tu vida lo que te estanca. Se avecina una noticia que te llenará de motivación y te hará mover energías.

Tauro

Tendrás un día lleno de oportunidades para mejorar en lo laboral o académico. Tu intuición estará fuerte; sigue ese presentimiento que te guía al éxito.

Géminis

Se abre una etapa de claridad en tus relaciones personales. Cuidado con decir lo primero que piensas, tus palabras tendrán mucho poder hoy.

Cáncer

La energía del día te invita a poner límites y priorizarte. Un plan inesperado podría traerte alegría y nuevas conexiones.

Leo

Es momento de mostrar tu verdadero talento y no esconder lo que sabes hacer. Un encuentro casual te dará una pista importante sobre tu futuro.

Virgo

Viernes perfecto para ordenar tu vida financiera y emocional. Recibes un mensaje o propuesta que te sacará de la rutina y te motivará.

Libra

Tu magnetismo estará al máximo y atraerás buenas oportunidades. Evita repetir patrones del pasado y escucha tu voz interior antes de decidir.

Escorpio

Un cambio importante se está gestando; confía en tu instinto. Alguien del pasado podría reaparecer para cerrar un ciclo pendiente.

Sagitario

Día ideal para planear viajes o proyectos que amplíen tus horizontes. No ignores las señales, el universo te está marcando el camino.

Capricornio

Se activan temas de trabajo y dinero que te harán replantear tus metas. Mantén la calma y la discreción para que tus planes fluyan.

Acuario

Recibirás noticias que cambiarán tu perspectiva sobre alguien cercano. Este viernes es para expresarte y mostrar tu autenticidad sin miedo.

Piscis

El universo te pide soltar cargas emocionales y abrirte a lo nuevo. Un consejo inesperado te ayudará a tomar la decisión correcta.

