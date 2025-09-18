Imelda Tuñón confirma AUDIOS insultantes a Maribel Guardia; revela que no va a perdonarla

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para TV Azteca, en la que acaba de confirmar audios insultantes en contra de su exsuegra, y también estrella del mundo artístico, Maribel Guardia. Durante sus confesiones, la actriz de La Sirenita, destacó que por el momento no está lista para una reconciliación y no va a perdonarla por lo que le hizo.

Después de hablar de temas de la herencia de Julián Figueroa, y la suya, Maribel acusó a su exnuera de no ser una víctima en la disputa, pues asegura que la joven le mandó una serie de audios que son muy tristes e insultantes, que no puede decirlos al aire por este motivo, pero que sí fueron dolorosos para ella: "Imelda me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente... no se los puedo contar, la verdad muy triste".

Ahora, en entrevista para Venga la Alegría, Imelda reveló que era verdad que envío audios muy pocos agradables a la actriz de Televisa, pero que eran pensamientos que en ese momento tenía su hijo, José Julián Figueroa, por todo el drama legal que atravesaban: "Son temas privados, yo creo que eso va a quedar entre ella y yo, si ella lo quiere compartir que los comparte, pero no creo que quiere y yo tampoco quiero. Yo solo le comuniqué lo que pensaba José Julián en ese momento".

"Yo no estoy diciendo que haya nada escrito en piedra, porque al final todas las personas cambiamos de opinión, y nos vamos moldeando a como va avanzando la vida, hay gente que guarda más rencor que otra, la verdad es que yo no guardo rencor, yo sí deseo que esté en paz, porque al final, una persona que está en paz no molesta a otra", agregó.

¡Le responde! Maribel Guardia revela que tiene audios desagradables de Imelda Tuñón y asegura que la herencia de Julián Figueroa es para Juliancito.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/FkNGSVjsmG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 16, 2025

Con respecto a la herencia de la actriz de Corona de Lágrimas, Imelda declaró que ella entiende que puede hacer lo que quiera con ella, y que solo le hizo la sugerencia de no dejarle nada a su hijo, para evitarse esos problemas, pero que al final del día ella decidía si lo haría o no: "Le pertenece a mi hijo, según ella, según sus palabras, si se la quiere dejar que bueno, yo solo le hice una sugerencia que no lo haga, pero si ella quiere que se la deje, como ella dice son sus cosas, y ella puede dejarle sus cosas a quién quiera".

Quiere soltar ciertas cosas y yo se lo aplaudo mucho, porque una persona que quiere soltar, o sea, la vida está llena de cambios, y que quiera vender la casa porque quiere estar en paz, se lo aplaudo, porque no hay como estar en paz", externó sobre su cambio de casa.

Finalmente, la participante de La Academia VLA, cerró la entrevista afirmando que aunque ella podría llegar a perdonarla de corazón, en realidad entre ambas no habrá una tregua y por ahora no ve posible una reconciliación o un perdón sincero, pues considera que le hizo mucho daño: "Yo soy una persona que olvida las cosas muy rápido, qué estoy mal, mi familia me dice que esto no se me puede olvidar. Al final del día, sí me hizo mucho daño y a mi familia, a lo mejor la perdona de corazón, pero tengo una responsabilidad con m familia".

"Va a quedar entre ella y yo" uD83DuDE21uD83DuDCF1 Ime Tuñón reaccionó a que Maribel Guardia ventilara los mensajes 'desagradables' y aseguró que eran temas privados uD83EuDD10uD83DuDC49 Aquí los detalles uD83DuDC47 https://t.co/4NmukvAzbP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui