¿Lucerito no es hija de Mijares?, Ana Bárbara defiende a Ángela y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, el ambiente artístico siempre está en constante movimiento y por ello es difícil estar pendiente de todo lo que sucede alrededor de las celebridades. Si tú quieres mantenerte al tanto de lo que sucede con tus famosos favoritos, quédate a ver y leer Tribuna Top 3 Espectáculos, donde encontrarás el mejor resumen de noticias impactantes. Hoy, conoce si es real que Lucerito no sería hija de Manuel Mijares.

Jimmy Kimmel termina cancelado

La cadena ABC informó la suspensión del show del famoso Jimmy Kimmel debido a sus comentarios sobre el asesinato del activista y colaborador de Donald Trump, Charlie Kirk. El presidente de la División de Radiodifusión de Nexstar calificó las declaraciones de Kimmel como "ofensivas e insensibles".

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar

La cantante Ana Bárbara defendió a Ángela Aguilar ante los abucheos de la gente en su presentación en Guadalajara, pues ella aseguró estar en desacuerdo con los comentarios negativos hacia la familia Aguilar.

Gloria Trevi revela que Lucerito no es hija de Mijares

Se filtró un video donde la cantante Gloria Trevi mencionó que Lucerito Mijares en realidad no sería consanguínea de Manuel Mijares. En la grabación, que resultó ser falsa, la intérprete de regiomontana señala que la joven nació producto de una relación entre Lucero y Sergio Andrade.

Fuente: Tribuna del Yaqui