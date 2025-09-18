Piqué habría intentado volver con Shakira: Así intentó terminar su romance con Clara Chía

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las rupturas más mediáticas de los últimos años ha sido la de Shakira y Gerard Piqué, la cual ocurrió a mediados de 2022 cuando se destapó que el exfutbolista había engañado a su entonces esposa con la joven, Clara Chía. A más de 3 años de este momento, ha salido a la luz que el famoso español presuntamente intentó volver con la madre de sus hijos, después de haber sido descubierto que tenía amante.

Lo anterior fue revelado por el periodista Jordi Martin, quien asegura que en mayo de 2022, Piqué se habría arrepentido de dejar a la cantante de Pies descalzos por la joven catalana, con quien ya sostenía un romance en secreto. De acuerdo con el paparazzi, Piqué recordaba su vida familiar y decidió regresar al domicilio que compartía con Shakira, haciendo de lado su romance con Clara Chía.

Desafortunadamente, la reconciliación no funcionó, pues la pareja duró apenas tres semanas junta, pues la relación ya estaba fracturada. El amante de la lente asegura que Gerard vivía una "doble vida", dividido entre su ilusión por Clara y su deseo de permanecer cerca de sus hijos y de Shakira.

Piqué añora su vida familiar, añora a Shakira y decide volver al domicilio de Esplugues de Llobregat con Shakira", relató el reportero gráfico.

El fin de su relación con Shakira acabó definitivamente con el comunicado oficial que compartió la intérprete de Suerte emitido el 4 de junio de 2022, en el que confirmaba su separación tras más de 12 años de relación y dos hijos en común. En el texto, la artista pedía respeto por la privacidad de su familia, aunque los medios ya especulaban sobre una infidelidad como detonante.

Piqué habría intentado volver con Shakira tras destaparse escándalo con Clara Chía

Como se recordará, apenas pocos días después se confirmó que Gerard sí había sido infiel, pues se reveló que llevaba tiempo saliendo con Clara Chía Martí, una joven de 23 años que trabajaba en su empresa Kosmos. La noticia encendió aún más la polémica mientras Shakira decidió curar sus heridas a través de la música, lanzando temas como Monotonía y BZRP Music Sessions #53, que se convirtieron en himnos de desahogo emocional.

En abril de 2023, casi un año después del escándalo, Shakira dejó atrás su vida en España y se mudó a Miami con sus hijos, para luego retomar su carrera en la música. Actualmente, la colombiana se encuentra de gira con su exitoso Las Mujeres Ya No Lloran Tour. La cantante ha sido vinculada sentimentalmente con figuras como Alejandro Sanz, Lewis Hamilton, Lucien Laviscount y su ex Antonio de la Rúa, pero con ninguno de ellos ha hecho oficial el romance.

En tanto que Piqué continúa su relación con Clara Chía, aunque no todo ha sido miel sin hojuelas; apenas en abril de 2025 surgieron rumores de una posible separación. Algunos medios aseguran que enfrentan una crisis, mientras otros, como el propio Jordi, niegan que hayan terminado.

ESCÁNDALO ?? Toda la verdad sobre las infidelidades de Piqué y Clara Chia en mi canal de YouTube uD83DuDCA3 ?? #shakira #pique @shakira uD83DuDC49 https://t.co/1rd5ikyly5 pic.twitter.com/XwhtkQfKzB — Jordi Martin (@jmpaparazzo) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui