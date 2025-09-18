¿Quién gana hoy en 'Exatlón México' la Supervivencia? Eliminada de este 18 de septiembre

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este jueves 18 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería la próxima eliminada.

La noche de este jueves 18 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, no solamente van a competir en el campo, sino que también habrá varios encuentros polémicos entre los atletas para aclarar malos entendidos entre dimes y diretes de lo que se dijo de uno y de otro, aclarando los problemas.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, se están perfilando para reponerse en el tema de eliminaciones y ganarían la supervivencia, por lo que serán los de camisera negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que perderían a un elemento.

¿Molestias entre Karol y Magaña? Las dos aspirantes se aclaran las cosas en privado sobre lo que se está hablando entre los equipos. uD83DuDC40 ExatlónDraft



ExatlónMéxico, 7:30 PM por @AztecaUNO.https://t.co/vXWCqIzxp8 pic.twitter.com/wQeiklHXEX — Exatlón México (@ExatlonMx) September 18, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, pero, en base a las estadísticas de su rendimiento, que han circulado, en caso de que los de camiseta negra pierdan enviarían a Andrea, Amor y Edna, mientras que los de camiseta blanca a Fernanda y Karol.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es un simple análisis basados en las estadísticas de la primera semana y lo que se han realizado de esta segunda.

Fuente: Tribuna del Yaqui