Sofía Aragón reacciona a la polémica de Miss Universo México; acusan falta de sororidad

Ciudad de México.- La reconocida exreina de belleza, Sofía Aragón, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un video en el que comparte su reacción a la polémica que hubo en la más reciente edición de Miss Universo México 2025, en el que varias de las participantes fueron acusadas de falta de sororidad. La expresentadora de TV Azteca dejó en claro que no está de acuerdo que se haga escándalo del concurso.

El pasado sábado 13 de septiembre, se realizó el concurso de belleza para saber cuál de las 31 participantes sería la ganadora para representar al país en el certamen de Miss Universo 2025. Al final, se coronó a Fátima Bosch, representante del estado de Tabasco, como la ganadora que iría al concurso de belleza mundial, sin embargo, lejos de llevarse el reconocimiento, se llevó el rechazo de sus compañeras.

Esto debido a que una vez que fue coronada, 27 de las concursantes se retiraron del escenario sin felicitarla o aplaudir su triunfo, y poco después, las mismas chicas regresaron para darle sus condolencias y abrazar a Yoana Gutiérrez, la segunda finalista que representaba a Jalisco. Ante esto, Bosch expresó su dolor por lo que ella considera una falta de "sororidad verdadera" de parte de sus compañeras, a lo que ella se defendieron afirmando que no lo consideraban justo.

Fátima #Bosch, Miss Universo #México 2025, expresó su decepción por la falta de sororidad de algunas compañeras tras su triunfo, señalando que la verdadera sororidad debe aplicarse, no solo mencionarse.https://t.co/S3sWRImemG pic.twitter.com/KFja4zGkIg — Sintexto (@SintextoMX) September 14, 2025

Ante esto, la expresentadora de Venga la Alegría, en sus redes sociales ha lanzado una severa critica por la actitud de las otras representantes, debido a que considera que la noche debe de ser mágica para todas, no solo para la ganadora, pues independientemente de ganar o perder, es un privilegio representar a tu estado en dicho escenario, asegurando que ella que vivió los dos lados de la moneda, el ganar y perder, sabe que la humildad de aceptar la decisión es importante.

Sofía destacó que para ella, estar o no de acuerdo con la decisión de manera personal, no le da el derecho a nadie de demeritar el trabajo de otra persona, pues cada una tiene su belleza e hizo lo mejor para llevarse el primer lugar. De la misma manera, aclaró que respeta a todas que no están de acuerdo, pues ellas tienen su pensar y sentir que es personal, pero nunca estará de acuerdo con querer hacer sentir menos a alguien.

Sofía Aragón con sus pensamientos claros uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/CDMytskK83 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui