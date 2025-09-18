Sylvia Pasquel saca las garras tras polémica de Silvia Pinal; pide funar a Ángela Agular

Ciudad de México.- La reconocida actriz y productora mexicana, Sylvia Pasquel, recientemente ha decidido sacar las garras para salir en defensa de su familia, ante la más reciente polémica por la herencia de su difunta madre, la querida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal. Mientras que negaba los pleitos familiares, millones ocultos y demás, con su sentido del humor pidió funar mejor a Ángela Aguilar y su familia.

En medio de los dimes y diretes sobre el hecho de que su hija, Stephanie Salas, y su nieta, Michelle Salas, se quedaron con varios millones de Silvia, la actriz ha decidido salir a romper el silencio, afirmando que todo eso eran mentiras, y que no deberían de creer en todo lo que se dice por ahí: "Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad".

Tomándose un momento de los ensayos de la nueva temporada de su proyecto teatral, Horas Contadas, Pasquel sacó las garras por su familia, y entre bromas, declaró que los Pinal no eran la única familia y que podían hablar de mucho, señalando que se podía seguir funando mejor a la de Pepe Aguilar: "Sí, por favor, pues ya mídanse con No siempre tenemos que estar diciendo noticia. Ahí están los Aguilar".

Cambiando el tema de la herencia de su madre, Pasquel habló sobre lo doloroso que fue para ella el pasar el primer cumpleaños de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, señalando que sabe que tienen que seguir adelante, pero no deja de ser un tema muy doloroso esta situación: "Ay, no. Sí. Bueno, pues imagínate, es difícil que pasen, lleguen esas fechas y que y que no esté para pasarlas con ella. Tenemos que seguir adelante y pues tratar de recordarla de alguna manera especial"

Por otro lado, declaró que ella se encuentra apoyando a su hermana menor, Alejandra Guzmán, en su mencionado proceso de recuperación tras la cirugía que tuvo hace un par de semanas, declarando que es complicado porque las cervicales son parte delicada del cuerpo, pero que la cantante no se rinde y le pone todo su esfuerzo para recuperarse al 100: "Es que cirugías en las en las cervicales y en esas partes son delicados. Ahí va, ahí va, ahí va echándole ganas".

Fuente: Tribuna del Yaqui