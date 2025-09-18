Tras drama en Televisa, reportan despido de actriz de novelas por agredir a un productor

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas y presentadora mexicana, Manola Díez, recientemente está dando de que hablar, pues después de su drama en Televisa, y supuestamente golpear a famosa actriz, se ha dicho que sería despedida de Escápate Conmigo, un nuevo programa de televisión, en el que optarían por darle una segunda oportunidad, que acabó tras agredir a un productor y miembros del elenco.

En medio de su escándalo con Anyolina Broy, qué la acusó de haberla agredido físicamente en el teatro, se comenzó a decir que la exparticipante de Big Brother VIP podría haber vuelto acabar con la paciencia de la producción de su nuevo proyecto y productor que le dio segunda oportunidad, terminó por correrla de la emisión: "Supieron que a los del equipo de producción les gritó que eran una bola de cul... y dijeron que para qué trabajar con ella".

Ahora, en TV Notas, decidieron detallar los motivos detrás del despido del programa de Multimedios, asegurando que el chófer que los llevaba por las locaciones en las que se detenían para hacer su trabajo, le grito y por poco lo golpea al gesticular exageradamente con las manos: "Al regreso, el chofer de la camioneta se dio una mala vuelta y Manola de nuevo comenzó a gritar al aire que eran una bola de cul.... Se alteraba y hacía aspavientos con las manos, pero sin golpear".

La fuente aseguró que no esperaba que Paco Lalas le diera una oportunidad, pues en el pasado ya había sido violenta en sus producción, de hecho fue con Anyolina en Teatro En Breve, pues él era el productor de la obra que desató el pleito entre ambas, señalando que al final pudo más la amistad y confío en ella: "Cuando nos anunciaron que Manola estaría en el programa, nos extrañó mucho, ya que lo produce Paco Lalas, con quien justamente tuvo los problemas de Teatro en breve. Como es su gran amigo, decidió contratarla y darle otra oportunidad".

Un día que le dieron llamado para una grabación en Aguascalientes. Llegó 2 horas tarde. Esto molestó a algunos de los otros conductores y equipo de producción que iban en la camioneta que los transportaría, pues no se vale jugar con el tiempo de los demás. Cuando llegó, saludó a todos dando las buenas tardes, y al actor y conductor Oscar Medellín se le ocurrió decir: ‘Sí, ya son tardes’. Ahí Manola Diez comenzó a explotar y dijo que quién era ese tipejo para exhibirla", agregó la fuente.

La fuente, declaró que Manola no es mala persona o conductora, ya que tiene mucha chispa y carisma, además de qué es talentosa y la gente la adora, pues en varias ocasiones se detenía y le llevaba comida para darle a los perritos de la calle o alimentar a personas en situación de calle, pero su carácter es demasiado volátil para todos: "Al pasar las horas comenzó a estar de malas y dijo cosas nada gratas de donde estaban grabando. Fue muy complicado. Cualquier cosa la hacía explotar".

Finalmente, declaró que al final, después de tantas conversaciones, los productores, incluso Lalas, decidieron despedirla, lo que la habría puesto muy triste, pero que al final era lo mejor para todos: "Nos enteramos de que él le explicó que era muy difícil que siguiera. Que lamentaba mucho que las cosas no se hubieran dado bien, pero que siempre contaría con su amistad. A ella ya no la volvimos a ver. Nos dijeron que se puso triste, porque le entusiasmaba el proyecto".

Fuente: Tribuna del Yaqui