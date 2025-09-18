VIDEO: Tras sufrir accidente en el escenario, Ana Bárbara reaparece en silla de ruedas

Ciudad de México.- A días de haber sufrido fuerte accidente mientras que se encontraba en pleno escenario, la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, acaba de causar una gran preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que en el aeropuerto de la Ciudad de México, reapareció en silla de ruedas, y la prensa la abordó para conocer su estado, ¿acaso tiene una lesión grave?

Desgraciadamente, mientras que la intérprete de Lo Busqué mientras que estaba dando un concierto en Tapachula, Chiapas, la cantante sufrió un esguince de tobillo, aparentemente al dar un paso en falso mientras que estaba caminando por el escenario al interpretar uno de sus más exitosos temas. Ahora, reapareció en silla de ruedas y reveló que se lesionó el dedo meñique y necesita hacerse más estudios: "Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, tengo cita con el médico. No medí el paso y me di un trancazo".

Tras esto, la creadora de Bandido, se dijo agradecida del apoyo que ha recibido por parte del público que la apoya desde que comenzó su carrera y aquellos que se ha preocupado por su estado, pero dejó en claro que está optimista en que todo salga bien y pronto pueda estar al 100 en los próximos días, además de que explicó que ya tiene programada una revisión médica para evaluar el estado de su lesión y conocer los pasos a seguir en su recuperación.

uD83EuDD73uD83DuDC83 Ana Bárbara puso a bailar y cantar al Parque Central Miguel Hidalgo de #Tapachula uD83CuDFB6uD83CuDDF2uD83CuDDFD previo al Grito de Independencia

Vía: Alejandro Gómez pic.twitter.com/C1x1VDbDIW — Diario del Sur (@diariosur_oem) September 16, 2025

Una vez dijo que estaba "Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar".

"Pepe es un talento, ya dejen de joder, por favor. Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar".

Fuente: Tribuna del Yaqui