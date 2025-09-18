Zahie Téllez: Caen dos implicados por el secuestro de la juez de 'MasterChef' y su esposo

Ciudad de México.- A casi 10 meses de que la reconocida che mexicana, Zahie Téllez, fuera privada de su libertad en la carretera de Cuernavaca hacía Morelos, junto a su esposo, las autoridades acaban de confirmar que han caído dos presuntos implicados en este tan sonado secuestro exprés a la reconocida jurado de MasterChef Celebrity. Se dice que podrían haber más sospechosos en el caso.

El 23 de noviembre del 2024, mientras que la reconocida chef mexicana, se trasladaba de la Ciudad de México hacía la ciudad de Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, junto a su esposo, una camioneta los interceptó haciendo que frenaran de golpe, dando la oportunidad a que los hombres los bajaran contra su voluntad, arrebatándoles la liberad. Al haber estado en entrevista en vivo por radio, lograron avisar rápidamente a las autoridades y unas horas después ya estaban a salvo físicamente.

Ahora, a casi un año de esta amarga experiencia para la pareja, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, acaba de confirmar que han dado con dos aparentes responsables de esto, Luis Noé 'N' y Marcos 'N', y que ante una breve investigación, han decidido vincularlos a proceso por su presunta participación en este secuestro exprés. En caso de ser declarados culpables, podrían pasar décadas en prisión.

Según los informes, se tienen evidencias considerables, presentadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), cómo suficientes para vincularlos a proceso y además, darles prisión preventiva por un mes a ambos aparentes responsables, como una medida cautelar. Mientras que los acusados se encuentran tras las redes, las autoridades competentes, van a hacer una investigación complementaria para determinar su culpabilidad en el delito contra la juez de TV Azteca.

Por otro lado, el fiscal del estado de Morelos, Edgar Maldonado, ha dado declaraciones al respecto de este arresto, dejando en claro que: "Las instancias de seguridad del Estado generan acciones y buenos resultados, pero no es aislado este caso". De la misma manera, se informó que Luis Noé era director administrativo de la policía municipal de Huitzilac, mientras que Marcos se desempeñaba como excustodio al momento del secuestro.

Las investigaciones indican que, minutos después del incidente, una patrulla de la policía municipal de Huitzilac acompañó una camioneta que había sido despojada a la pareja sobre la autopista México-Cuernavaca, en los límites entre el Estado de Morelos y la Ciudad de México. Según los informes, Luis Noé habría sido quien asignó la patrulla utilizada para este presunto encubrimiento", declararon.

#FiscaliaMorelosInforma VINCULAN A PROCESO A DOS HOMBRES POR EL SECUESTRO EXPRÉS DE UNA CHEF EN HUITZILAC



• Habrían sido aprehendidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de una mujer y su esposo

Nota:https://t.co/7sUCDZt8UQ pic.twitter.com/lNpfmE1KZ6 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui