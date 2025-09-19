Actor de Televisa estalla en 'Sale el Sol' por sugerir un pronto retiro de las novelas

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa sonorense, David Zepeda, recientemente brindó una entrevista a medios como Sale el Sol, y no pudo evitar estallar molesto en contra de algunos reporteros, después de que le insinuaran que no lo desean en la TV, y le sugerirían un pronto retiro de las novelas, a causa de este tan inesperado motivo.

En los últimos años, Zepeda ha sido una constante en varios melodramas como en el melodrama Amar, por lo que uno de los reporteros de Imagen TV le cuestionó con respecto a si no pensaría en tomarse una pausa porque su "imagen estaría saturada" y ya no llamaría mucho la atención, este, visiblemente molesto respondió: "Es como si yo te preguntara cuando tú llegas aquí que estás muy desgastado, porque siempre te encuentro aquí haciéndome preguntas. A eso te dedicas, ese es tu trabajo y si una empresa confía en ti es porque lo haces muy bien y porque das resultados".

Ante esto, declaró que él es un actor que hace bien su trabajo, y que se dedica a hace casting para trabajar para vivir, y cuando sé es bueno, se contrata, como pasa con un buen doctor, que tiene una profesión y sabe hacer bien su trabajo, agregando que en su caso, los rating lo respaldan: "Un doctor opera constantemente, no vas a ir con un doctor y dices, 'Otra vez este doctor está operando.' A ese se dedica, es especialista en eso. En mi caso, gracias a Dios por el público que en los proyectos en los que participo tienen buena audiencia".

David en la novela Amar. Instagram

De la misma manera, habló sobre un proyecto que tiene entre manos, destacando que es algo que lo llena de ilusión, y aprovechó para llamar "chin...quedito" a los reporteros presentes, haciendo referencia a esa sugerencia de que debería pensar en tomarse un tiempo sin aparecer en TV: "Es un gran proyecto. Es una historia que nunca se ha realizado en México. Cuando me invita el señor Nacho Sada y me cuenta del proyecto me ilusiona enormemente. La novela sale hasta el próximo año para la gente que pregunta, porque son chingaqueditos".

Finalmente, declaró que no estaba diciendo nada malo y que la prensa no debería de ofenderse, pues no ofendió a nadie, solo dijo que sus preguntas son pasivo agresivas: "No tiene nada malo. Ni lo estoy insultando. Ni te ofendí, ¿verdad, mi hermano?". Por su parte, Joanna Vega-Biestro, dejó en claro que no fue un reportero de Sale el Sol el que hizo dicha pregunta, por lo que pide que no lo ataquen.

¡#DavidZepeda MOLESTO con las preguntas de la PRENSA! Responde si su imagen ya está desgastada en las telenovelas.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/zU1lAuzygm — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui