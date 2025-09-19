Alerta Sísmica: Estos son los MEJORES MEMES del Simulacro Nacional 2025

Ciudad de México.- Este 19 de septiembre se conmemoran 40 años del sismo ocurrido en 1985 como parte de un ejercicio de prevención; es por eso que sonó en punto de las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México), por primera vez, la Alerta Sísmica en el celular de millones de mexicanos. Esto demostró que se ha avanzado significativamente en la capacidad de alertamiento a nivel nacional, pero como siempre los mexicanos sacaron su ingenio en Internet y ya inundaron las redes sociales con memes que hacen alusión al pánico que se vivió al escuchar la alarma en su teléfono móvil; aquí te presentamos los mejores memes.

¡Santa nos adelantó ‘regalito’...! Los mejores #memes del temblor de este jueves y alerta sísmica en diciembre. ¡Acá los mejores! uD83DuDE02uD83DuDC47 pic.twitter.com/4K81Hpwz1r — EF SoftNews (@EF_SoftNews) December 7, 2023

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, señaló que la activación del Sistema de Alertamiento significa que incluso en las comunidades más apartadas, "podemos alertar de manera inmediata a la población y ganar segundos valiosos para cuidar a nuestras familias". Por otra parte, Protección Civil detalló que la Alerta Sísmica sonó en más de 14 mil altavoces de la Ciudad de México, en más de 100 estaciones de radio AM/FM, 11 televisoras comerciales y también en los celulares de 80 millones de mexicanos. El mensaje decía: "Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional".

uD83EuDD56 Saquen los bolillos y ¡sus mejores memes! uD83DuDE02



El 2° Simulacro Nacional 2025 uD83DuDEA8 advirtió a los mexicanos uD83DuDC65 con: alerta sísmica uD83EuDEE8 ¡y una notificación en tu celular que le sacó un susto a varios! uD83DuDE02uD83DuDC47#Sismo #AlertaSísmica #Mexico #SimulacroNacional pic.twitter.com/9fqWRr2Iq1 — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 19, 2025

En redes sociales, los usuarios aprovecharon para compartir su sentir con memes, expresando que se llevaron un susto por el sonido de la alarma; muchos confesaron que no supieron cómo reaccionar de momento.

Simulacro Nacional 2025: los mejores memes que dejó la nueva alerta sísmica para celulares y el mensaje presidencial

Usuarios de redes sociales reaccionaron al sonido que se transmitió en los dispositivos móviles pic.twitter.com/5BRFfgTDZp — SUCESOS (@Sucesosenlinea) April 29, 2025

Simulacro Nacional 2025, por esto se realiza

Cada 19 de septiembre se realiza un Simulacro Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. En 1985, el terremoto fue de magnitud 8.1, dejando más de 10 mil muertos, y en 2017, fue de 7.1, provocando el fallecimiento de 369 personas. Con la realización de los simulacros se busca crear conciencia sobre la importancia de la prevención como clave para minimizar el impacto de los desastres naturales.

Recuerda que ante un evento de este tipo siempre debes mantener la calma, buscar un lugar seguro, alejarte de las ventanas y permanecer en esa posición hasta que la alarma termine.

