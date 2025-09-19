Alfredo Adame arremete contra Susana Zabaleta y casi se agarra a golpes con Ricardo Pérez

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente ha brindado una entrevista en la que no dudó en arremeter en contra de la cantante soprano y actriz, Susana Zabaleta, al defender a la prensa de sus presuntas agresiones en el aeropuerto de la Ciudad de México. De la misma manera, afirmó que estuvo a nada de agarrarse a golpes con el comediante Ricardo Pérez, pero que le tuvo miedo y huyó.

Susana y Ricardo siguen en el centro de la controversia, después de que estallaron molestos en contra de reporteros de Ventaneando y otros medios de comunicación, a los que les gritaron y huyeron. Esto pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando le cuestionaron a Susana por las aparentes malas caras que le harían a Ángela Aguilar en el evento de Los 300 Líderes, y Ricardo los acusó de ser unos "ratas" y de solo buscar "provocar al artista" para hacer "chismes donde no hay", afirmando que agradece "no necesitarlos", pues él se hizo en redes sociales.

Ahora, durante un encuentro entre la prensa y Adame, el expresentador del programa Hoy, no dudó en lanzarse en contra del presentador de La Cotorrisa y su amigo y colega, José Luis Slobotsky, tachándolos de ser unos "estúpidos" que lo único que saben hacer es "meterse con los demás sin justificación", y su programa de comedia era algo sin chiste en el que solo muestran que son "un par de resentidos, frustrados y amargados, además de que son bastante ignorantes y no valen un cacahuate".

¿Intimidan a la prensa? Supuestas personas enviadas por Ricardo Pérez provocan zafarrancho al intentar cuestionar a Susana Zabaleta por polémica con Ángela Aguilar.



Incluso, durante la conversación con medios, como Venga la Alegría, Alfredo recordó que en una ocasión casi se agarra a golpes con los dos conductores de dicho podcast, pues en una entrevista con Carlos Trejo, se burlaron de él, en una clara muestra de falta de respeto a su persona, y cuando se los encontró, al querer enfrentarlos y retarlos a golpes, estos solo huyeron: "Un día, afuera de donde transmitían en Reforma, iba pasando yo en la banqueta. Los vi y cuando me vieron se metieron los dos (Ricardo Pérez y Slobotzky) porque les iba a meter tres cachetadas".

Pero, no conforme con arremeter en contra de Slobotzky y Ricardo, el actual participante de La Granja VIP, también se fue en contra de la actriz de Fuego en la Sangre, asegurado que "No es la gran vendedora de discos, no está en absolutamente nada", y que si anda con Pérez es porque es "una basura" cómo el comediante: "Es una tipa escandalosa que se tiene que andar colgando de todo el mundo porque no tiene éxito. Los dos son igualitos de basura. Les gusta andarse metiendo, además sin justificación y faltarle como me faltaron a mí al respeto, no hay justificación. No son nada, son unos pobres diablos".

Fuente: Tribuna del Yaqui