Así fue la apertura de la tienda de cosméticos de Shakira en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Este pasado jueves, la famosa cantante colombiana Shakira realizó su última presentación en la capital mexicana como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, antes de presentarse en el Estadio GNP Seguros, la intérprete de Waka Waka (This Time for Africa) inauguró frente a miles de fans su tienda Ultra Beauty, ubicada en Antara, Polanco.

De acuerdo con información de Infobae, el evento comenzó alrededor de las 17:00 horas (tiempo del centro). Incluso, según la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, hubo quienes le gritaron: "Shakira, hermana, ya eres mexicana". La apertura inició con un conteo, y al llegar a cero se presionó un botón que desató una lluvia de papeles de colores.

¿Cómo estuvo el concierto?

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el dueto del tema Soltera junto a la estrella mexicana Danna Paola. La emoción provocó que surgieras una gran cantidad de videos de ambas sonriendo y compartiendo el escenario con evidente felicidad. Cabe recordar que en su visita anterior al Estadio GNP, la compositora se presentó junto a Belinda, deleitando a más de 65 mil personas.

Shakira en el evento de ayer

Durante la gira, Shakira también visitó ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, donde en cada presentación agotó entradas. Las canciones que disfrutaron los asistentes la noche del 18 de septiembre incluyeron La Fuerte, Girl Like Me, Las de la Intuición, Estoy Aquí, Empire/Inevitable, Te Felicito/TQG, Don’t Bother, Acróstico, Copa Vacía, La Bicicleta, entre otras.

Siento que Shakira lleva de gira TODO EL AÑO! uD83DuDE2DuD83CuDD98 weeey siguen sus conciertos en la CDMX!!!! Ya perdí la cuenta pic.twitter.com/HzguAULZcr — Jorge Aguilar (@jaguiilarr) September 19, 2025

Por último, Shakira cerrará su paso por México con el concierto programado para el 24 de septiembre en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz. En caso de requerir más información, se recomienda revisar las redes sociales de la artista. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconoce cuándo volverá a pisar tierras mexicanas, aunque se espera que no pase demasiado tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui