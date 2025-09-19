CDMX: Buscan a los músicos B-King y DJ Regio Clown tras misteriosa desaparición

Ciudad de México.- Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, desapareció el pasado 16 de septiembre de 2025 junto a su colega Jorge Luis Herrera, a quien se le reconoce como Regio Clown. Ambos músicos colombianos salieron alrededor de las 16:00 horas de un gimnasio llamado Smartfit Mazarik, en el barrio de Polanco, pero desde ese momento se les perdió el rastro.

De acuerdo con información publicada en redes sociales, el motivo de su visita al país era la realización de algunas giras. Una de las primeras figuras públicas que se pronunció sobre el caso fue Sofía Avendaño, modelo trans y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien relató que habló con la hermana de Bayron y le contó que no tenían noticias desde el martes de Sánchez Salazar.

"Gente que esté en México, el cantante Bayron, más conocido como B-King, y otro chico que se llama Regio Clown están desaparecidos desde hace dos días. Acabo de hablar con su hermana Stephanie; están muy mal y muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos. Y a cualquier persona que los haya visto, pedimos que se comunique con sus familiares porque están desaparecidos", afirmó Sofía en una transmisión en TikTok.

Historia de Marcela Reyes

Por su parte, Marcela Reyes, expareja de B-King, también decidió aportar su granito de arena y lo hizo en su perfil de Instagram, donde compartió la ficha oficial de desaparición emitida por las autoridades mexicanas. Cabe destacar que la DJ subió un comunicado en el que hacía alusión a la manera en que los medios de comunicación han mencionado el caso, y pidió que se centraran en la pronta aparición del cantante.

#Tendencias | Tras éxito con Lady Gaga y 'Merlina', Tim Burton comparte triste noticia con Monica Bellucci uD83EuDD7AuD83DuDE4Ahttps://t.co/p5frA86aVd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

"Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida", señaló Marcela en su mensaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui