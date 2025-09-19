Claudia Lizaldi confirmaría reconciliación con Pedro Moctezuma; se van de viaje a Japón

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida actriz y presentadora mexicana, Claudia Lizaldi, ha decidido darse una segunda oportunidad con el empresario Pedro Moctezuma, debido a que ella misma habría confirmado su reconciliación con este, al compartir en sus redes sociales una serie de fotografías, revelando que se van de viaje a Japón juntos con sus respectivos hijos. Hace una semana, revelaban su separación tras exponerse un evento de violencia de género de él hacía ella.

En el importante evento de reconocimiento para Los 300 Líderes Más Influyentes, Kadri Paparazzi aseguraron que Pedro violentó a Claudia, incluso filtraron un video en el que se puede ver cómo están peleando, gritándose y él constantemente le muestra algo en su celular. De la misma manera, se dijo que esto fue por un arranque de celos, y que Pedro no se contuvo y habría golpeado a la presentadora de TV Azteca.

Días después de esta intensa polémica, a través de su cuenta de Instagram, Claudia compartió una foto de ella misma, posando para la cámara con una sonrisa, en la que comparte un mensaje, con el que no solo confirmaría su separación, sino que también la violencia por parte del tío de Frida Sofía: "Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud. Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar".

Claudia comparte fotos con Pedro y sus hijos. Instagram @claudializaldi

Pero, todo parece indicar que ahora, la actriz de Mi Mejor Regalo ha dejado todo eso en el pasado, pues no solo borró la publicación en el que confirma su separación, sino que en también compartió un video en el que celebra que se acerca la Navidad, con un material en que la muestra a ella, a sus tres hijos, a Pedro y la hija de este, en su hogar junto a sus perros, todos vestidos con pijamas a juego. Aunque solo habló sobre la fecha importante, con esto dio a entender que estaría de regreso con Pedro.

Por si eso no fuera poco, lo que terminó de convencer que estaría de nuevo en una relación con el excuñado de Alejandra Guzmán, fue el hecho de que la expresentadora de MasterChef Celebrity compartió imágenes en la que aparece en el aeropuerto de Ciudad de México, una vez más al lado del empresario y su hija, afirmando que juntos se van a Japón. Cabe mencionar que en sus redes sociales sigue compartiendo momentos del importante viaje.

Claudia comparte adelantos de su viaje a Japón. Instagram @claudializaldi

Fuente: Tribuna del Yaqui