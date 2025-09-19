"Cuidado, estamos enojados": En 'Ventaneando arremeten contra Susana Zabaleta y la amenazan

Ciudad de México.- Los presentadores de Ventaneando se han mostrado sumamente molestos con las burlas de Ricardo Pérez a los medios de comunicación, y sus ataques a reporteros mexicanos, y en plena emisión en vivo, arremetieron en contra de la querida actriz y cantante mexicana, Susana Zabaleta, señalando que ella debe de pararlo, amenazándola con dejar de apoyarla en sus proyectos, pues ya están "muy enojados".

Después de verse envueltos en una pelea con los medios de comunicación, Ricardo y Slobotzky usaron su peculiar sentido del humor y en un breve sketch de La Cotorrisa se vistieron de algunos de los periodistas que más los criticaron, como Ana María Alvarado, Flor Rubio y Gustavo Adolfo Infante, haciendo comentarios satíricos sobre su profesión, en la que sacaban a la luz sus 'trapitos sucios', y burlándose de su manera de hablar y dar las noticias.

Al ser una burla para todos los medios de comunicación, y ser Ventaneando uno de los principales afectados por esto, Pati Chapoy en el programa de TV Azteca decidió arremeter contra Pérez, tachándolo de ser "infantil" y que esto es un grito desesperado de atención. Por su parte, Linet Puente, afirmó que Susana está jugando con fuego y destaca debe de tener cuidado o perdería lo ganado en años de carrera: "Las relaciones se acaban y diría Pedro Sola, les va a durar lo que el triste a la alegría. Al ratito, esta carrera que Susana Zabaleta ha cuidado tanto y la relación con la prensa que tanto ha cuidado se acaba".

Cuidado porque ya estamos enojados, ya estamos molestos por lo que está pasando porque ella se prestó a esto. Este rollo de ‘yo no sabía’, no, sí lo sabías, sabías perfectamente. Susana, eso no se hace, parece que naciste ayer", afirmó Linet.

Ante esto, el presentador Ricardo Manjarrez, le mandó un mensaje conciso a la reconocida actriz de Fuego En La Sangre, asegurando que sus declaraciones de que la prensa también ataca a su hijo, Matías Gruener, era mentira, ya que al menos en Ventaneando lo apoyan mucho y siempre hablan maravillas de sus proyectos y talento: "No sé a quién te refieras, Susana, porque si alguien le ha dado espacio, voy, promoción y ha aplaudido el trabajo de Matías es Ventaneando, desde el día uno que hizo Los locos Addams le hemos echado porras".

Finalmente, Rosario Murrieta, aseguró que la cantante está genuinamente preocupada por esta guerra entre los medios de comunicación y su pareja, debido a que aseguró que la manager de la actriz de Spamalot la contactó para deslindarse de todo este drama: "Ellas lo que quieren es que se diga que Ricardo tiene que hacerse cargo de sus acciones, sí, evidentemente tiene que hacerse cargo de lo que hizo con la prensa, pero si se dan cuenta ellas en el momento, lo paras".

Fuente: Tribuna del Yaqui