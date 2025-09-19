Exatlón México: ¿Quién gana hoy la Supervivencia? Resumen de este viernes 19 de septiembre

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este viernes 19 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, quién sería el próximo eliminado.

La noche de este viernes 19 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, no solamente van a competir en el campo, ya que las tensiones crecen cada vez más, al estar a una semana de la gran final, y que solo 12 de estos aspirantes queden en competencia, para saber a que equipo pertenecerán.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que una vez más los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, seguirían sin suerte con el tema de eliminaciones y no ganarían la supervivencia, por lo que serán los de camisera negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que sigan juntos.

El Equipo Blanco despidió a una más de sus atletas, el viaje de Andrea Magaña llegó a su fin después de un intenso Duelo de Eliminación.



Exatlón Draft, 7:30 PM por Azteca UNO. ??https://t.co/vXWCqIA5eG pic.twitter.com/Dvug80VWPQ — Exatlón México (@ExatlonMx) September 19, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, pero, en base a las estadísticas de su rendimiento, que han circulado en redes sociales, los tres candidatos que se verían en dicho duelo serían Juseff, Luis y William.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en los rendimientos y resultados a lo largo de la primera y segunda semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui