Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 20 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo para el fin de semana

Ya están disponibles los horóscopos de Nana Calistar para este sábado 20 de septiembre. Con su estilo auténtico, directo y sin rodeos, la astróloga comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal.

Aries

Se avecinan movimientos en tu vida personal que te sacarán de la rutina; abre los ojos y no dejes que otros decidan por ti. Confía en tu intuición, viene una propuesta que cambiará tus planes.

Tauro

Necesitas soltar viejas cargas y permitir que nuevas oportunidades entren en tu vida. Un encuentro inesperado te dará claridad sobre una decisión importante.

Géminis

Deja de postergar tus proyectos, hoy es día para tomar acción y mostrar tu talento. Recibirás noticias que te llenarán de motivación para seguir adelante.

Cáncer

No le des tanto poder a tus miedos, es momento de enfrentar lo que evitas. Un asunto familiar se acomoda para tu beneficio si actúas con calma.

Leo

Brillarás en cualquier lugar al que vayas, pero cuida no caer en provocaciones. Un asunto laboral o económico empieza a resolverse a tu favor.

Virgo

La organización será clave para que tu día fluya sin contratiempos. Una persona cercana te pedirá consejo y su gratitud te traerá buena energía.

Libra

Se despiertan tus deseos de cambio y aventura; deja de limitarte por opiniones ajenas. El amor puede sorprenderte en un momento casual del día.

Escorpión

No ignores las señales, algo que sospechas se confirmará. Este día es ideal para cerrar ciclos y dar espacio a lo nuevo.

Sagitario

Te sentirás con energía renovada para iniciar algo que tenías pendiente. Es buen momento para poner límites claros y cuidar tu paz.

Capricornio

El esfuerzo que has puesto comienza a rendir frutos, pero no descuides tu descanso. Alguien de tu entorno puede ofrecerte una alianza importante.

Acuario

Tus ideas estarán más creativas que nunca, aprovéchalo para planear proyectos. Un mensaje o llamada traerá buenas noticias que no esperabas.

Piscis

Tu sensibilidad estará a flor de piel, pero úsala para conectar con personas clave. Algo que parecía perdido empieza a recuperarse para ti.

