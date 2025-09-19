Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 20 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo para el fin de semana

Ciudad de México.- Ya están disponibles los horóscopos de Nana Calistar para este sábado 20 de septiembre. Con su estilo auténtico, directo y sin rodeos, la astróloga comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana, quien te ofrece una guía única para afrontar con fuerza y claridad las oportunidades y retos que vienen este fin de semana.
- Aries
Se avecinan movimientos en tu vida personal que te sacarán de la rutina; abre los ojos y no dejes que otros decidan por ti. Confía en tu intuición, viene una propuesta que cambiará tus planes.
- Tauro
Necesitas soltar viejas cargas y permitir que nuevas oportunidades entren en tu vida. Un encuentro inesperado te dará claridad sobre una decisión importante.
- Géminis
Deja de postergar tus proyectos, hoy es día para tomar acción y mostrar tu talento. Recibirás noticias que te llenarán de motivación para seguir adelante.
- Cáncer
No le des tanto poder a tus miedos, es momento de enfrentar lo que evitas. Un asunto familiar se acomoda para tu beneficio si actúas con calma.
- Leo
Brillarás en cualquier lugar al que vayas, pero cuida no caer en provocaciones. Un asunto laboral o económico empieza a resolverse a tu favor.
- Virgo
La organización será clave para que tu día fluya sin contratiempos. Una persona cercana te pedirá consejo y su gratitud te traerá buena energía.
- Libra
Se despiertan tus deseos de cambio y aventura; deja de limitarte por opiniones ajenas. El amor puede sorprenderte en un momento casual del día.
- Escorpión
No ignores las señales, algo que sospechas se confirmará. Este día es ideal para cerrar ciclos y dar espacio a lo nuevo.
- Sagitario
Te sentirás con energía renovada para iniciar algo que tenías pendiente. Es buen momento para poner límites claros y cuidar tu paz.
- Capricornio
El esfuerzo que has puesto comienza a rendir frutos, pero no descuides tu descanso. Alguien de tu entorno puede ofrecerte una alianza importante.
- Acuario
Tus ideas estarán más creativas que nunca, aprovéchalo para planear proyectos. Un mensaje o llamada traerá buenas noticias que no esperabas.
- Piscis
Tu sensibilidad estará a flor de piel, pero úsala para conectar con personas clave. Algo que parecía perdido empieza a recuperarse para ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui