Kunno sale en defensa de Ángela Aguilar tras tener que cancelar shows en Estados Unidos

Ciudad de México.- La polémica cantante mexicana, Ángela Aguilar, ha enfrentado momentos complicados debido al escándalo que la rodea, situación que incluso ha llegado a impactar algunas de sus presentaciones en Estados Unidos. Sin embargo, no está sola, sus seres queridos y círculo más cercano han sido clave para acompañarla, y entre ellos se encuentra el influencer Kunno, quien salió a hablar públicamente para su defensa.

El influencer en entrevista para Sale el Sol, afirmó que él admira, respeta y ama a Ángela, por lo que trata de apoyarla en todo y hacerle bien que todo va a mejorar, que la quiere distraer para que no piense en todo lo malo, pues considera injusto que no la suelten: "No, no, no, muy bien, porque ya tiene un vínculo familiar muy, muy grande. O sea, tiene amigos que sí me voy a dar ese título, que la apoyan, y la aman, y la admiran. Gente que la apapacha, que la distrae. Y creo que eso también es lo que la distrae un poco. Darle su tiempo, porque no la han soltado".

La amistad entre ambos ha crecido al grado de que el creador de contenido se ha convertido en un gran confidente para la cantante, quien no solo cuenta con el cariño de su público, sino también con el respaldo de quienes la rodean en los momentos más difíciles: "Cuando ya te está afectando tu trabajo, creo que, pues sí es demasiado desafortunado, porque no hay por qué. O sea, siento que ya pasó tanto tiempo. O sea, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Ya también, o sea, recordemos que tiene 21 años, ¿no? Y por más que haya tomado decisiones, y haya hecho cosas, recordemos todos en casa qué hicimos a nuestros 21 años".

Angela Aguilar se presentó en Guadalajara en la noche del grito, interpretando canciones como (La Charreada, Abrázame, Lorona, En Realidad, Dime Como Quieres,Que Agonia) con un público que le dio una calidad ?bienvenida.#noticias #gdl #angelaaguilar #concierto pic.twitter.com/9Nc0FwZOo3 — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) September 16, 2025

El joven que consiguió hacerse de un nombre en las redes sociales, también compartió cómo la esposa de Christian Nodal ha sabido mantenerse de pie pese a la presión mediática que enfrenta desde hace más de un año por su vida amorosa: "Ahorita ya se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Hemos estado hablando estos días y pues también como que yo la veo muy bien, honestamente, haciendo ejercicio, preparándose, haciendo más música".

Finalmente, declaró que ambos están a punto de salir de viaje juntos para distraerse y conocer el lugar donde se grabó Crepúsculo: "Ahorita tenemos un viajecito que morimos por hacer para visitar la ciudad de Crepúsculo. Entonces como que ese tipo de cosas también nos entretienen un poco, nos distraen". Con estas palabras, Kunno dejó claro que la hija de Pepe Aguilar no solo se mantiene enfocada en su carrera artística, sino también en sus planes personales y en rodearse de quienes le brindan confianza y afecto.

#Kunno asegura que #ÁngelaAguilar NO merece el HATE y las AGR3SI0NES de las redes sociales, esto nos dijo el influencer.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/ZlmeFFE0F7 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui