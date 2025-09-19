'La Cotorrisa' vs 'SES' y 'VLA': Ricardo Pérez y Slobotzky así se burlan de la prensa

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del entretenimiento se encuentra en medio de la polémica, pues La Cotorrisa decidió lanzar sketch en contra de Sale el Sol y Venga la Alegría, pues después del zafarrancho entre el comediante mexicano, Ricardo Pérez, con reporteros de medios de comunicación, este junto a su colega, Slobotzky decidieron realizar este episodio cómico para burlarse de la prensa mexicana.

Desde hace varias semanas, el nombre de Ricardo se encuentra en el centro del escándalo, debido a que tras enfrentarse a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, y después burlarse de ellos en su reconocido podcast, afirmando que ellos se hicieron conocidos por las redes sociales, no necesitan de ellos. En sus comentarios, acusaron a reporteros de solo ser "chismosos" y querer crear conflicto en dónde no lo hay.

Dado a que reporteros, como Gabo Cuevas, se le fueron encima y lo criticaron severamente, incluso acusándolo de serle infiel a la actriz de Fuego En La Sangre, los comediantes decidieron enviar a un miembro de su equipo para molestar a los reporteros cuando se reencontraron una vez más a Zabaleta en el aeropuerto. La situación con el hombre llamado 'Rory', escaló al punto de que unos reporteros lo alejaron de su camino con un jalón, despertando la molestia suficiente para que respondieran con el sketch en cuestión.

¿Intimidan a la prensa? Supuestas personas enviadas por Ricardo Pérez provocan zafarrancho al intentar cuestionar a Susana Zabaleta por polémica con Ángela Aguilar.



En este episodio satírico, los comediantes se vistieron de algunos de los periodistas que más los criticaron, como Ana María Alvarado, Flor Rubio y Gustavo Adolfo Infante, haciendo comentarios que han usado ellos, pero exagerándolos con ese disfraz del humor, el cual fue sumamente aplaudido por los millones de seguidores de La Cotorrisa,

