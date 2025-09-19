Luto en el espectáculo: Cáncer mata a joven actriz mexicana y lloran su dolorosa partida

Ciudad de México.- Este viernes 19 de septiembre el medio del espectáculo en México de nueva cuenta se vistió de luto debido a que se confirmó la muerte de una querida actriz que apenas tenía 38 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, la joven intérprete de cine, teatro y televisión falleció a tan corta edad debido a que tenía varios años luchando contra una terrible enfermedad: Cáncer.

Se trata de la actriz mexicana Ariadnalí De la Peña, quien perdió la vida el día de ayer jueves, provocando un profundo dolor entre la comunidad artística del país. Fue a través de las redes sociales donde diversas instituciones y famosos dieron a conocer la lamentable noticia. Una de las primeras en dar a conocer esta información fue la influencer Lizbeth Rodríguez, quien escribió: "Hoy el teatro está de luto, te vamos a extrañar comino".

Asimismo, en las redes sociales de la obra de teatro Si estás leyendo esto es porque sobreviviste, donde trabajó Ariadnalí, hicieron una emotiva publicación para despedirse y expresar su cariño hacia la actriz: "Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho".

En la televisión, formó parte de series como Fear The Walking Dead, Familia de medianoche y Los Hámsters. Mientras que en la pantalla grande llegó a compartir con el exitoso cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu en la película Bardo, falsa crtónica de un puñado de verdades, donde dio vida al personaje de Refugio Domínguez; además de que hizo cortometrajes como Valle de los Conejos y San Cristóbal.

La última publicación que hizo Ariadnalí en sus redes data del 2 de junio, cuando publicó un mensaje por el fin de temporada de la obra Si estás leyendo esto es porque sobreviviste, a la cual aseguró que volvería: "Gracias por ser parte, nos estamos viendo pronto". Hasta este momento, no hay información oficial sobre la causa de su fallecimiento, sin embargo, muchos de sus fans recordaron que años atrás ella misma reveló que luchaba contra el cáncer y hasta compartió que estaba tomando un tratamiento de quimioterapias en el Instituto Nacional de Cancerología México (Incan).

El Helénico lamenta profundamente la partida de la joven actriz Ariadnalí de la Peña Zepeda (1986–2025), quien iluminó los escenarios con su entrega, sensibilidad y creatividad.



Transitó con libertad entre el cine, el clown y el teatro dirigido tanto a infancias como a personas… pic.twitter.com/rmUmCWmT1J — Centro Cultural Helénico (@Helenico) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui