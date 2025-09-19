Mario Bros regresa a las estrellas: Los detalles de su nueva película 'The Super Mario Galaxy Movie'

Ciudad Obregón, Sonora.- Nintendo hizo oficial lo que ya se había estado especulando por mucho tiempo. Después del éxito conseguido en 2023 con Super Mario Bros: La Película, la compañía ha decidido lanzar una secuela del filme, donde nuevamente veremos a Mario Bros luchando por rescatar a Peach del malvado Browser.

Durante un Nintendo Direct, realizado el pasado viernes, la empresa de videojuegos anunció que ya se encuentran desarrollando un segundo proyecto cinematográfico protagonizado por el hermano de Luigi. Se tiene previsto que el filme llegue a las salas de cine en el mes de abril de 2026, bajo el título de The Super Mario Galaxy Movie; su nombre toma inspiración en el juego de Nintendo Wii, Super Mario Galaxy, que fue lanzado en 2007.

Al igual que hace dos años, Estudios Illumination estará a cargo del proyecto. El fundador de la productora, Chris Meledandri, resaltó que el cumpleaños 40 de Mario, celebrado el pasado 13 de septiembre, representa una “oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura”.

Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura", añadió Chris.

El éxito de ‘Super Mario Bros: La Película’ fue rotundo. El filme alcanzó el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia. En 2023, solo logró ser superada por el live action de ‘Barbie’, que protagonizaron Margot Robbie y Ryan Gosling. De hecho, debido a su éxito en taquilla, logró colocarse como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine.

The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/EbVKbTIenT — Chris Pratt (@prattprattpratt) September 12, 2025

Elenco que prestará su voz

Chris Pratt será Mario

será Mario Anya Taylor-Joy será la Princesa Peach

será la Princesa Peach Charlie Day será Luigi

será Luigi Jack Black será Bowser

será Bowser Keegan-Michael Key será Toad

será Toad Kevin Michael Richardson será Kamek

Primer vistazo a The Super Mario Galaxy Movie

Gracias a la aparición de la pequeña estrella característica de la saga Galaxy en el final del primer filme, se tenían sospechas de que habría una secuela. En el trailer oficial de The Super Mario Galaxy, Nintendo mostró a Mario dormido bajo un árbol y a una mariposa amarilla recorriendo el Reino Champiñón, gobernado por la princesa Peach.

Aunque el adelanto es breve, se puede prever que el protagonista nuevamente se embarcará en una aventura para rescatar a la princesa Peach del villano Browser, pues así ocurre en la saga Galaxy del videojuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui