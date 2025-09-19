Pati Chapoy afirma que Raúl Araiza corrió a su hija de su departamento por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, acaba de dejar a más de uno en completo shock, cuando en su programa de TV Azteca, no tuvo reparo alguno al momento de ventanear a Raúl Araiza, famoso actor y presentador de Televisa, asegurando que hacía poco se encontró con él en el parque, y le confesó que corrió de su departamento a su hija mayor, Camila Araiza, debido a este inesperado motivo.
Hace casi un año, en el programa Miembros Al Aire, se presentaron las mujeres más importantes en la vida de los presentadores, por ejemplo, para José Eduardo Derbez, estuvo su actual pareja, Paola Dalay, mientras que Araiza llevó a su hija Camila. Ante esto, se comenzó a atacar al conductor y actor, debido a que aseguraron que Camila debería de tener límites, ya que no lo estaba respetando cómo padre.
Estos ataques se debieron a que mientras que estaban en una dinámica de sinceramiento, Camila llamó "güey" al actor de La Desalmada, y le habló como si fuera un amigo y no un padre, señalándole que no debería de enamorarse tan rápido y debería de aprender a estar solo un poco: "Me gustaría que no te encularas tanto, como que normal, es la verdad güey, o sea aprender a estar solo güey, un poco... papá, que aprendieras a estar solo un poco güey".
Ahora, la reconocida periodista de espectáculo, durante el programa de Ventaneando, contó que hacía unos días, se encontró con Raúl mientras que estaba dando una caminata matutina, y este le confesó que después de varios años compartiendo departamento con su hija tomó drástica decisión: "De repente se para a mi lado una camioneta blanca, bajan el cristal, volteo y era Raúl Araiza. Guapísimo, listo con su maleta porque ya se iba para Televisa".
Según la jefa de Pedro Sola, fue el reconocido presentador del programa Hoy, el que se le acercó y decidió sincerarse con respecto a este tema, afirmando que él le dijo a Camila que ya venía siendo hora de que se independizara y lo dejará a él vivir solo, porque quería disfrutar de su departamento de soltero: "Estuvimos platicando y me dijo que de plano le dijo a Camila, su hija, ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida, yo sigo aquí de soltero en un departamento que tiene".
Fuente: Tribuna del Yaqui