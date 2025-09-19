Piqué quería volver con Shakira, Adele cantaría en el Medio Tiempo y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 19 de septiembre la información en el mundo de la farándula no ha parado. Si quieres mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus artistas favoritos sin perder mucho tiempo, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de hoy podrás encontrar los detalles sobre el supuesto intento de Piqué de volver con Shakira, pese a que ya se encontraba en una relación con Clara Chía.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Adele podría cantar en el próximo Super Bowl

En medio de muchos rumores sobre quién sería el artisto elegido para el próximo show de Medio Tiempo en la final de la NFL, el medio Page Six informó que Adele ha estado "en conversaciones" para el espectáculo en el Super Bowl LVI que se celebrará en el Levi's Stadium.

Monica Bellucci y el director Tim Burton terminan

La actriz Monica Bellucci y el director Tim Burton confirmaron su separación después de 3 años de relación. A través de un comunicado, los famosos informaron lo siguiente: "Nos separamos en buenos términos, con cariño y respeto por lo vivido".

Piqué intentó volver con Shakira

Según un reportero español, el exfutbolista Gerard Piqué quiso regresar con Shakira pese a que ya estaba saliendo con Clara Chía. La información señala que la reconciliación no prosperó debido a que la relación entre el español y la colombiana ya estaba demasiado lastimada.



