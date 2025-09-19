¿Qué hay detrás del supuesto atentado en Chihuahua? El grupo Los Dos Carnales da la cara

Meoqui, Chihuahua.- Hace un par de horas, en redes sociales, se pronunciaron los integrantes del grupo musical Los Dos Carnales con motivo del supuesto atentado del que habrían sido víctimas en la carretera de Chihuahua, a la altura del poblado de Lázaro Cárdenas. La noticia se difundió ayer y generó pánico entre sus seguidores, ya que, como te hemos informado en TRIBUNA, en fechas recientes han ocurrido diversos asesinatos contra celebridades mexicanas.

En aquel momento se aseguró que los intérpretes originarios de Meoqui habían sido atacados con proyectiles de armas de fuego y que los responsables se habían dado a la fuga. Tras un día de incertidumbre, finalmente se conoció la verdad sobre este asunto que inquietó a más de uno y mantuvo en alerta a sus admiradores. Todo se aclaró mediante un comunicado publicado en Instagram por Imanol y Poncho Quezada Junior.

"Ante la información falsa que circula en ciertos medios y redes sociales respecto a un presunto atentado contra Los Dos Carnales, queremos aclarar que se encuentran bien y sin ningún percance. Actualmente, los hermanos Quezada permanecen en su ciudad de origen, trabajando en nuevas grabaciones junto a Grupo Laberinto. Reiteramos que no hubo ningún ataque ni situación de riesgo relacionada con los artistas".

Comunicado

Por otro lado, previo a la celebración del Día de la Independencia de México, circuló el rumor de que Miguel Bosé podría ser víctima de un atentado si se presentaba en el show que ofrecería en Culiacán; afortunadamente, la presentación se desarrolló con total normalidad. Sin embargo, sus seguidores llegaron a preocuparse tanto que incluso iniciaron una petición para que el cantante español no asistiera y así evitar una tragedia.

En cuanto a Los Dos Carnales, solicitaron a los medios de comunicación que no difundieran información sin corroborar previamente los datos: "Pedimos a los medios de comunicación y al público en general hacer caso únicamente a los canales oficiales del grupo para evitar la propagación de rumores que generen alarmas innecesarias. Agradecemos el interés y el apoyo constante", concluyó el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui