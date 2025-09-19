¿Taylor Swift o BTS? Conoce qué artista cantaría en show de Medio Tiempo del Super Bowl LX

California, Estados Unidos.- Todo parece indicar que el Show de Medio Tiempo que se realizará en el Super Bowl LX, va a estar encabezado por artistas de suma importancia para el público actual. En redes sociales han filtrado una lista, en la que se revelan los artistas que podrían cantar en el tan importante evento deportivo. Hasta el momento se dice que entre los principales nombres están el de Taylor Swift, cómo solista, y el de la banda BTS, ¿quién logrará cerrar el contrato?

Ante el inicio de temporada de la NFL 2025 y 2026, en la que sus equipos se enfrentan para conocer quién podrá disputarse el Trofeo Vince Lombardi, ya se sabe el día y el lugar en el que los dos equipos finalistas compitan para demostrar quién es el mejor. Dicho evento deportivo se realizará el próximo domingo 8 de febrero del 2025 en el estadio Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Hasta el momentos, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles son los favoritos para verse las caras para una revancha.

Pero, en los más de 50 años de historia del Super Bowl, no solo la competencia entre los equipos ha sido el tema, sino también el hecho de que el público recibe un impresionante show de medio tiempo, en el que un artista se presenta en el campo y da un breve concierto. En este tiempo se han podido ver desfilar a impresionantes figuras del medio, como el difunto Michael Jackson, o la actual 'Reina del Pop', Madonna, incluso latinos, cómo Shakira y Jennifer Lopez.

uD83DuDEA8.@BLACKPINK is reportedly headlining the 2026 Super Bowl Halftime Show.



Sources say they’ll perform a remix of “JUMP” and the stage concept is set to feel like a massive rave party uD83DuDC40



#BLACKPINK #SuperBowl2026 pic.twitter.com/qyyjBu9VXd — Jenniewar (@Jenniewars) September 17, 2025

Hasta el momento, se desconoce que cantante o banda, vaya a ser el responsable de animar las cosas mientras los jugadores descansan y se preparan para la segunda mitad del juego, pero, el anuncio será dado en varios días, y se ha comenzado a afirmar que los encargados de esta selección, estarían negociando con Swift, prometida del ala derecha de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, con las bandas coreanas, BTS y Black Pink.

Aunque suena muy fuerte el rumor de que en el 2026 sería el K-Pop el que se apoderaría del escenario el próximo 8 de febrero del año mencionado, en realidad hay muchos artistas estadounidenses que también estarían en conversaciones, solistas como Lady Gaga, que sería su segunda ocasión, Justin Bieber, Mariah Carey, Drake, Jay-Z, Post Malone o famosas bandas como Metallica o Green Day. Cabe mencionar que no se sabrá con certeza hasta el próximo mes de octubre.

uD83DuDEA8 An official insider has confirmed that Taylor Swift will be headlining the 2026 Super Bowl Halftime Show uD83DuDC40 pic.twitter.com/uwV0SxxtBF — Kush ???uD83DuDD25 (@kush07_) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui