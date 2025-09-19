Tras éxito con Lady Gaga y 'Merlina', Tim Burton comparte triste noticia con Monica Bellucci

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cineasta estadounidense, Tim Burton, en medio del gran éxito que ha tenido en los últimos meses gracias a sus proyectos profesionales, como Merlina, y el video musical que le produjo a Lady Gaga en la Ciudad de México, no lo ha exonerado de los tragos amargos de la vida, pues junto a la modelo y actriz, Monica Bellucci, compartieron un comunicado con una triste noticia de su romance.

Actualmente, Burton vive uno de sus mejores momentos a manera personal, debido a que el video de Dance Dead en Xochimilco, es uno de los más vistos en el año con tan solo unas cuantas semanas de su estreno, además de que Merlina, la serie protagonizada po Jenna Ortega, y en la que también apareció Gaga, ha sido un éxito total y millones ya han pedido que se comiencen las grabaciones de la tercera temporada.

Pero, tristemente en su vida personal las cosas no van tan bien como la labora, pues acaba de anunciar que regresó a la soltería. Tras poco más de dos años de haber confirmado su relación con la actriz italiana, ambos mediante el medio AFP, lanzaron un comunicado en el que confirmaron que se separaban de mutuo acuerdo y con un gran respeto por el otro: "Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", se lee en el comunicado.

Monica con Tim. Internet

La ahora expareja se conoció por primera vez en el mes de octubre del 2022, cuando Monica le entregó al cineasta un galardón por toda su carrera en el Festival Lumière en Lyon, Francia. En febrero del 2023, los famosos dieron a conocer su romance al aparecer besándose durante un paseo de ambos por las calles de Santa Mónica, California, causando un gran revuelo entre los seguidores de ambos, que no tardaron en desearle lo mejor.

Aunque no ocultaron su amor, ni Burton o Bellucci hablaron sobre su romance, hasta mediados del 2023, cuando Monica brindó una entrevista a Ellen Degeneres, para no solo confirmar que eran pareja, sino que se sumaría al elenco de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico dirigido por Burton en 1988: "Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura".

Tim y Monica tuvieron un romance de casi 3 años. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui