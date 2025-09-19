Usuarios reaccionan al atrevido coqueteo de Christian Nodal con una admiradora en Morelia

Morelia, Michoacán.- El popular cantante sonorense de música regional mexicana, Christian Jesús González Nodal, ofreció un concierto el pasado lunes 15 de septiembre de 2025 en Morelia, pero algo inesperado ocurrió y, después de un par de días, la joven que presenció el hecho se manifestó a través de sus redes sociales, provocando un gran revuelo entre ciertos los internautas.

Según la implicada, quien se identifica en TikTok como @laymarcamsa y cuyo nombre es Lay Marcamsa, el intérprete de Botella tras botella volteaba constantemente hacia el balcón desde donde ella disfrutaba del concierto: "Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", escribió en un video en el que recopiló cada uno de los momentos en que el esposo de Ángela Aguilar le hizo señas, le mandó besos y, en una ocasión, hasta le lanzó uno de sus sombreros.

De hecho, hace aproximadamente un mes, en otro espectáculo de Nodal, se desató un escándalo cuando, muy feliz, el compositor originario de Caborca cantó a dueto con Ángel Mata HD Volver, volver de Vicente Fernández. Lo impresionante fue que, de pronto, besó su mejilla con una gran sonrisa, lo que provocó que, por supuesto, en redes sociales muchas personas aseguraran que jamás se había visto al famoso tan contento.

En cuanto al caso de Lay, cierta audiencia aplaudió la cercanía de Christian con sus seguidores, mientras que otros cuestionaron las intenciones del cantautor y lo criticaron por las muestras de atención excesiva hacia la joven. Esto trajo a la memoria entrevistas anteriores del artista, en las que confesó ser un hombre de "alma enamorada", lo que provocó que muchos relacionaran sus declaraciones con lo ocurrido durante el espectáculo.

Así surge un episodio más en la vida mediática del intérprete de No te contaron mal, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre los dimes y diretes que ha generado su comportamiento. Entre los comentarios más frecuentes se encuentran los que le prometen a Marcamsa que, si logra que el ex de Cazzu se separe de la nieta de Flor Silvestre, no solo será perdonada, sino que también contaría con el apoyo de muchos.

