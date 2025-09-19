VIDEO: Eduin Caz en medio de la polémica por la insólita acción del influencer 'Ese Pérez'

Ciudad de México.- En las últimas horas se hizo viral un momento que hasta entonces había pasado desapercibido, al grado de convertirse en un tema de debate. Todo comenzó con un video en YouTube del creador de contenido Ese Pérez, en el cual aparece acompañado por Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, aunque en realidad fue la acción del influencer lo que terminó por captar la atención de los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que en julio de 2025 fue cuando se publicó el fragmento, es ahora cuando la controversia estalló. Incluso, los internautas están opinando sobre el tema en distintas plataformas. Como suele ocurrir en estos casos, la audiencia se dividió: mientras algunos lanzaron críticas muy duras, otros consideran que se trata de algo exagerado y completamente fuera de lugar.

¿Qué sucedió?

En el video del youtuber se observa a Jesús Ángel Pérez tomar un trozo de excremento y, con total seguridad, declarar que si el músico le pidiera comer los desechos de un caballo lo haría sin pensarlo dos veces: "Si el Eduin me dice, me como la mierda del caballo". Acto seguido, lo introdujo en la boca y comenzó a masticar, añadiendo: "¿Y en dónde está mi ruca para besarla de una vez?".

El video sigue en redes sociales

Al inicio, Eduin se alejó mostrando un claro gesto de desagrado, aunque poco después los presentes continuaron con el alboroto. Por su parte, el público cuestionó los límites del humor y hasta dónde puede llegar alguien con tal de ganar notoriedad. Hasta el momento de la redacción de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado, aunque en caso de hacerlo te lo daremos a conocer en TRIBUNA.

¿Quién es Jesús Ángel Pérez?

Desde 2021, Jesús Ángel Pérez comenzó a ganar notoriedad, y desde entonces se le ha caracterizado por un tipo de humor que pocos comparten, lo que en más de una ocasión lo ha puesto en el ojo del huracán. Asimismo, entre sus colaboraciones más reconocidas se encuentran proyectos con la influencer veracruzana Yeri MUA, Bellakath y el Bogueto. De hecho, al igual que Eduin, comparte el gusto por la música, pues Ese Pérez cuenta con el tema Pídete una miche.

