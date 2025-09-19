Viuda de Fernando del Solar responde a Ingrid Coronado sobre la propiedad: "No soy paracaidista"

Ciudad de México.- Han pasado más de dos años desde el fallecimiento de Fernando del Solar, pero su legado se encuentra en el centro de una tensa disputa legal entre su viuda, Anna Ferro, y su exesposa, Ingrid Coronado. En medio de la batalla legal que enfrenta contra Ingrid Coronado, Anna Ferro, viuda del conductor Fernando del Solar, rompió el silencio y defendió su posición respecto al inmueble que Coronado asegura que no le pertenece.

"Pues no soy paracaidista. Fui su esposa, soy su esposa, tengo un acta de matrimonio, me casé con él, tengo derechos, parte de su familia; así como los menores tienen derechos, yo también tengo derechos como su mujer, pero, sobre todo, estoy haciendo lo que él quería. Lo que él decidió y cómo lo decidió", expresó Ferro, visiblemente molesta por las acusaciones.

Fernando del Solar y Anna Ferro

Créditos: Internet

La también instructora de yoga desmintió que haya dejado sin techo a los hijos del fallecido presentador. "Uno, primero es mentira. Ese departamento que nos han dado chance o que nos dieron chance de vivir ahí porque la otra parte lo pagó, eso es una verdadera mentira. Hay una factura que lo avala, donde exactamente Fer lo pagó, y eso es una mentira, y por eso… No sé cómo decirlo. No entiendo por qué lo sacó y no entiendo por qué lo dijo así", señaló.

Sobre el avance del proceso legal, Ferro indicó que aún están a la espera de las indicaciones oficiales: "Se tienen que empezar ya las audiencias, ¿no? Estamos esperando fechas de las audiencias y todo". Respecto a si intentó llegar a un acuerdo con Coronado, fue contundente: "Yo sí quise, pero la… ¿Tú cómo entiendes cuando alguien te dice, 'Yo sí quiero negociar, pero salte y me dejas todas las cosas y todo'? Eso no es negociación. Así que no hay una negociación, la otra parte es mentira que quiere negociar, no es cierto, es todo presta para acá, y entonces así están las cosas".

#Socialidades | Anna Ferro, Viuda de Fernando del Solar, Denuncia Acoso por Disputa Legal de Herenciahttps://t.co/R0QfP2NNXF pic.twitter.com/QqZWnKmY62 — Diario CAMBIO 22 (@DiarioCAMBIO22) July 30, 2025

Las declaraciones de Ana Ferro se suman a una disputa que ha generado gran atención mediática en torno al legado y bienes del querido conductor argentino, quien falleció el 30 de junio de 2022 a los 49 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer linfático.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México