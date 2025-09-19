Yeri Mua se presenta en Tijuana pese a amenazas y manda mensaje: "No estoy en cosas malas"

Ciudad de México.- Pese a las amenazas de muerte que recibió a través de redes sociales y una narcomanta, la famosa influencer mexicana, Yeri Mua, recientemente decidió no defraudar a sus fans y se presentó en Tijuana. En una entrevista por esta valentía, la joven mandó contundente mensaje, en el que reveló que no se quiso dejar amedrentar, debido a que ella no está "en cosas malas" para temer que se hagan realidad las amenazas.

En el último día de agosto, Mua se volvió tendencia en X, antes conocido cómo Twitter, y acaparó cientos de titulares, debido a que comenzaron a circular narcomantas en las cuales le advertían a la cantante sobre no presentarse en Tijuana el próximo domingo 14 de septiembre. Ante esto, el influencer Lonche de Huevito fue señalado como el responsable detrás, por lo que Mua levantó una denuncia pública en su contra, ya que además, este afirmó que se lo merecía.

Ahora, después de presentarse en dicha ciudad, en su más reciente encuentro con Sale el Sol, la polémica intérprete de temas como Croquetitas, dejó en claro que ella no va a temer de lo que pueda pasarle por hacer su trabajo, pues no hace cosas malas y que gracias a Dios y autoridades de Tijuana se presentó sin contratiempos: "Me siento mejor, y pues igual, o sea, ahora sí que fui a Tijuana, se logró, Diosito me cuidó mucho, y también las autoridades me resguardaron, y pues nada, la verdad es que nada, tranquila, muy de mujer".

Mua declaró que el motivo que la llevó a tomar la decisión de dar su concierto, fue el hecho de que es una mujer que solamente trabaja y se gana la vida de forma honrada, y no piensa sentir miedo cuando solo hace lo que más ama, su trabajo: "No sentí tanto miedo, porque la neta 'el que nada debe, nada teme', y si yo anduviera en cosas malas no andaría con el cu..., pero me valió, o sea, no es que me valiera ver..., pero dije 'yo solo voy a ir y a trabajar, y si me hacen algo por trabajar, pues ya'".

Con respecto a lo sucedido con Víctor Ordoñez, mejor conocido popularmente como Lonche de Huevito, afirmó que no quiere hablar de él y solo puede decir que si presentó denuncia es para dejar un precedente: "Es horrible la neta, y ojalá quedé como un precedente de algo que pueda, que pueda servir para las demás mujeres que lleguen a ser amenazadas por medio de redes sociales, de esos grupos, pero ya hablemos de otra cosa". Para finalizar con el tema, solo pidió respeto para su hermano menor que no está en redes sociales y que es un menor de edad, aclarando que ahora, su familia está más en paz.

"Mi familia está tranquila, mi hermano es un niño de 15 años, lo tengo muy aleado de ver las redes sociales, y rara vez se entera muy poquito, la verdad no le alegró, y como adolescente le afectó", agregó Mua.

Finalmente, cuando quisieron cambiar de tema usaron a Aarón Mercury, cuestionándole sobre su verdadera orientación y si es que podría salir con Aldo de Nigris, a lo que ella solo afirmó que no quiere hablar al respecto porque no sabe ya nada de su vida: "Ay ya no me hablen de ese wey, si ni me acuerdo, la neta ya ese wey ya tiene no sé cuántos años que me lo detoné y ya, o sea, no tengo nada que hablar de él, porqué hace un chin... que no sé de él".

#YeriMua está TRANQUILA tras PRESENTARSE en Tijuana a pesar de las 4M3NAZ4S que recibió, también pide que ya NO le pregunten por #AarónMercury#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/0bB3sRdr6j — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui