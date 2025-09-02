Actriz de TV Azteca denuncia a viuda de su padre por asesinato: "Solo quería su dinero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de TV Azteca y cantante originaria de Veracruz, Toñita, recientemente ha dado una entrevista impactante a TV Notas, en el que afirma que su padre, Salvador Salazar, no falleció de causas naturales o un accidente, sino que fue asesinado, destacando que han denunciado a su viuda como la presunta responsable de esta sospechosa muerte, ya que "solo quería su dinero".

La cantante que saltó a la fama gracias a La Academia, el pasado 6 de agosto de este 2025, confesó que su padre había perdido la vida en su pueblo natal, Tantoyuca, Veracruz, después de ser hospitalizado por una contusión en el cerebro. Sin embargo, ahora afirma que eso no podría ser posible, y hay algo turbio detrás: "Mi papá tuvo un hematoma y tenía una contusión en el cerebro. Eso quiere decir que no pudo existir un derrame, y eso te lo puede decir un neurocirujano. Fue un golpe fuerte lo que le provocó esa hemorragia. Llegó el momento en que mi padre ya tenía muerte cerebral".

Toñita declaró que desde hace 11 años su padre se casó con una mujer, qué solo se pensaba era su pareja, pero en agosto, cuando estaba agonizando, se enteraron de su casamiento, señalando que se volvió la primera sospechosa y ahora está bajo investigación por la muerte de su padre, afirmando qué una amiga fue la que le avisó que su padre estaba mal, y qué la esposa no estaba haciendo nada para ayudarle: "Le avisamos a un tío para que fuera y al llegar le preguntó qué había pasado y por qué no lo atendían, y la señora le comentó que estaba esperando a que llegaran los hijos, cuando nunca nos marcó ni nada".

Padre de Toñita falleció el 6 de agosto. Internet

Según lo relatado por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, su padre estaba mal desde las 5 am de ese día, pero no fue hasta las 8 am, cuándo se movió para llevarlo al nosocomio, dónde lo hicieron esperar hasta la 1 pm para atenderlo, destacando que como esposa, esas nueve horas pérdidas recaen en su responsabilidad: "Fueron 9 horas perdidas por culpa de ella. Otra persona, si es tu esposo, amante, corres y lo ayudas, pero ella no hizo nada"

Al final tengo un papá muerto, pero no muerto por causas naturales. No sé si alguien lo golpeó, si alguien atentó contra él. En sus últimos momentos él estuvo con ella y con su mamá. Saben perfectamente qué pasó. Se le preguntó si se cayó o alguien le pegó y ella dijo que no. No voy a descansar hasta que la persona que asesinó a mi papá esté tras las rejas, sea quien sea o quien resulte culpable", agregó.

Finalmente, la exparticipante de Survivor México declaró que no piensa pelear nada del dinero de los seguros que tenía, en los que la viuda recibirá una fuerte suma, y tampoco de los bienes materiales que tenga, cómo casa, pero qué al ver todo esto, más sospecha sobre qué hubo "mano negra" para la partida de su padre: "No dejó testamento, pero sí seguros. Ella los va a cobrar, porque es la esposa y la viuda. Nosotros no tenemos nada en contra de los niños. Sin embargo, hay demasiadas cosas que te dan qué pensar".

Toñita. Internet

