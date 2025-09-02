¿Alejandra Guzmán, recayó en adicciones? Enrique Guzmán responde y habla de su operación

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

El pasado viernes 15 de agosto, la querida conductora mexicana, Jimena Pérez, informó que la denominada 'Reina del Rock', había sido hospitalizada y operada de emergencia: "Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia. Estaba hospitalizada y bueno", reveló la comunicadora conocida como 'La Choco'. Según la presentadora, esto sucedió por qué Alejandra está atendiendo todos sus problemas de salud para estar al 100 en el 2026, para su gira musical: "Está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud y el 2026 ya empezarlo sana y con todo".

Pero, pese a que en Ventaneando afirma que todo es por cuestiones de salud, muchos han asegurados que estos problemas se derivan de su recaída al alcohol, por lo que durante una rueda de prensa, Enrique a Venga la Alegría, desmintió gravedad en la salud de su hija, señalando que la cirugía es un tema de la edad qué es común: "Son muy mentirosos, ayer comí con Luis Enrique y con Alejandra en mi casa. A mi hija le hicieron una operación que normalmente nos pasa a la gente que empieza a crecer, se llama pico de gallo, hay que quitarte esa parte del hueso".

De la misma manera, el intérprete de Popotitos, negó rotundamente que se encuentre envuelta en adicciones una vez más: "No ha recaído en las adicciones, No ha vuelto a beber, está feliz". Sobre su salud, señaló que la mano y el líquido que tenía, es por un golpe que no estuvo adecuadamente tratado, por lo que no es preocupante y ya está bien: "Lo de la mano se lastimó con un golpe, no la cuidó, pero ya se la operaron y ya está bien".

En cuestiones de tema personal, declaró que no sabe su aparente función como albacea de la herencia de Silvia Pinal, pues él no es requerido en esos temas: "Están eso, pero yo la verdad, cómo nomás fui su marido, a mi me vale mad..., a mi no me llamaron para nada". Sobre la relación con Frida Sofía, fue contundente al asegurar qué no es tema que quiera hablar de manera pública: "Ese tema se tiene que tratar desde la intimidad, no con la prensa".

Fuente: Tribuna del Yaqui