¿Alicia Villarreal en relación poliamorosa? Acusan a Cibad de tener novio y ser un mantenido

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, se encuentra en el centro de la polémica, debido a que se está acusando a su actual pareja, Cibad Hernández, de solo aprovecharse de ella, pues "es un mantenido", que no tendría un lugar propio, además de que presuntamente sería bisexual y tendría novio cuando comenzó su coqueteó con la intérprete, ¿acaso vive en una relación poliamorosa y está de acuerdo en mantenerlo?

A un par de semanas de que Alicia confirmara su romance con Cibad, tras divorciarse de Cruz Martínez, ahora, en TV Notas han sacado declaraciones de una presunta amiga, que acusa al hombre de no ser más qué un mantenido, qué busca sacar algo de la fama que ya tiene la 'Güerita Consentida': "Es obvio. Está ahí por fama, porque quiere obtener algo de Alicia. El tipo no canta ni baila. Busca publicidad y a ver qué le saca a ella. Él ni siquiera tiene una casa propia, no es que hable despectivamente o lo denigre, al contrario".

Según la fuente, la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, ellos se conocieron hace casi dos años, cuando le ofreció sus servicios para hacer crecer sus seguidores en Instagram, y aunque afirma qué sí lo logró, la realidad es que es un hombre qué no gana ni para tener su casa propia: "El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más".

Pero eso no fue todo, pues de la misma manera, aseguró que Hernández la está envolviendo con mentiras, y sabe de buena fuente, que supuestamente a su expareja la dejó sin un peso, y podría estar buscando hacer algo similar con Villarreal: "Este tipo la está envolviendo. La hace creer que es activista, que apoya mucho a las mujeres. Le dice mentiras. Cibad engatusó a su expareja, con quien estuvo casado en Estados Unidos, para que le diera los papeles y después la botó y la dejó sin nada".

Por otro lado, el polémico cantante, Francisco Cantú, complementando lo dicho por la presunta amistad de la exvocalista de Grupo Límite, cuando estaba con Alicia ella le habría hablado de él, tachándolo de ser muy molesto, además de que presuntamente tenía novio: "Me dijo: 'Es este tipo, Cibad. Es muy molesto. Siempre me habla. Me cae mal, porque me habla 1 vez y si no le contesto, insiste 5 o 6 veces. Se porta bien y me ayuda con mis redes. Si se te ofrece tener más seguidores, él me ayudó de tener 300 mil a 1 millón. Son seguidores falsos. Además, él es bisexual. Vive con su novio'".

El intérprete de Piernas Rotas, asegura que no entiende el por qué le dijo eso, solo que le hace pensar que está desesperada por una nueva vida tras e divorcio del integrante de Kumbia Kings, en especial en el área sexual, pero que al final, Cibad solo es un mantenido que la hace pagar las cuentas: "Tengo un amigo que trabaja en Las Vegas, en un restaurante, en el área de reservaciones. Revisó en el sistema si tenía reservación y comprobó que los pagos de los restaurantes salieron de la tarjeta de ella".

