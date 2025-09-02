¿Cardi B confirmó que espera a su cuarto hijo y volverá a convertirse en mamá?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Belcalis Marlenis Cephus, mejor conocida simplemente como Cardi B, es una rapera estadounidense que actualmente enfrenta un juicio en Los Ángeles debido a que, en 2020, Emani Ellis, una exguardia de seguridad, interpuso una demanda civil en su contra por presunta agresión. Hasta la fecha, la celebridad se encuentra en medio del proceso judicial.

De acuerdo con medios estadounidenses, los hechos ocurrieron en 2018 y, según la supuesta víctima, la mujer de 32 años la insultó, escupió e incluso le causó heridas con las uñas mientras ella estaba en una clínica de Beverly Hills. La famosa acudió a este lugar porque tenía cuatro meses de embarazo. Por ello, la demandante exige 24 millones de dólares como compensación por los daños.

Por su parte, la originaria de Nueva York aseguró que la fémina la grabó sin su consentimiento, aunque aceptó que sí se insultaron verbalmente. Al parecer, Marlenis Cephus se dirigía a un consultorio y, en ese preciso instante, la señora comenzó a seguirla; pero no solo caminaba detrás de ella, sino que también la grababa con su celular. Cuando la rapera le llamó la atención, la única respuesta que obtuvo fue que lo hacía porque quería.

Publicación de Jacqueline Martínez

¿Cardi B está embarazada?

Antes que nada, la intérprete de Bodak Yellow tiene tres hijos: Kulture Kiari Cephus, Blossom y Wave Set. Los tres son fruto de la relación que mantuvo con su expareja, el rapero Kiari Kendrell Cephus, mejor conocido como Offset, de quien se divorció en 2023. Aunque se dijo que la separación se debió a diferencias, siempre ha existido el rumor de que él le fue infiel a la empresaria.

La creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic, señaló en su Instagram que efectivamente Cardi B podría estar embarazada, pues incluso se le percibió una pancita durante el juicio de hoy. Sin embargo, es importante aclarar que la artista aún no ha confirmado la noticia: "¡QUE Sí ESTÁ EMBARAZADA Y QUE LO DIJO EN SU JUICIO!", escribió la influencer Jacqueline en sus historias.

Fuente: Tribuna