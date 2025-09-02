Desafío directo en Supernova: Hijo de Ana María Alvarado va contra Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el exhabitante de La Casa de los Famosos México edición 2024, el comediante e influencer Adrián Marcelo tiene un nuevo enemigo y no solo eso porque lo retaron a pelear en el Super nova boxing 2026. De hecho, como te informamos en TRIBUNA hace un par de días se encontró Poncho de Nigris con él mientras ambos estaban en el aeropuerto y el integrante del Team Infierno le insistió que se acercara para pelear, pero el aludido hizo caso omiso y mejor prefirió alejarse.

No obstante, quien sí está muy firme es el hijo de la periodista Ana María Alvarado, pues su madre aseguró que su hijos con gusto la defendería porque precisamente hace un tiempo en una entrevista Adrián habló muy mal de Ana María, inclusive hasta le dijo "menopáusica", por supuesto que según la comunicadora esto no le afecta ya que en su opinión las críticas del creador de contenido son más que predecibles.

"No me puedo poner a pelear con él en un ring, pero mi hijo Rodrigo sí lo reta para subirse al Super nova boxing el año que entra. Con gusto, mi hijo peleará con él. Para que frente a frente le diga lo mismo que a su mamá", enfatizó la mujer de 56 años: "Claro que le ganaría, porque sabe pelear. No soy rencorosa y entiendo perfecto el medio. Nos podemos caer bien o mal. Todo es parte del show, pero sí debe haber límites", aseveró para TVNotas.

La conductora considera que su hijo le ganaría a Adrián Marcelo

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el youtuber no ha respondido a este nuevo reto, pero en caso de que ocurra te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Es necesario especificar que el regiomontano a tenido muchas controversias, entre las discusiones más frecuentes es con Gala Montes, actriz de Televisa, así como también hasta arremetió contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León.

De hecho, de lo poco que se sabe sobre Rodrigo Eyssautier es que es un joven que le gusta mucho hacer ejercicio, mientras tanto el otro descendiente de Alvarado se llama Alejandro Eyssautier, pero suelo estar un poco más alejado de las redes sociales. Por último, la originaria de Ciudad de México catalogó a Adrián Marcelo Moreno Olvera como el tipo de persona "se lleva y no se aguanta".

