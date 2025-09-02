Drama en Televisa: Alejandra Robles Gil engañaría a su esposo con galán de novelas ¡casado!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que gracias a la novela Regalo de amor, va a desatarse tremendo drama en Televisa, debido a que recientemente se acusa a su protagonista, Alejandra Robles Gil, de presuntamente haber engañado a su esposo, al parecer con el galán de la novela, el cual es su pareja en la ficción, Chris Pazcal, el cual también es casado. La actriz se encontraría en proceso de divorcio violento.

A través del canal de YouTube de Javier Ceriani, el piloto mexicano y aún esposo de Robles Gil, Alejandro Domínguez, habló para revelar que se estaba separando de la madre de sus dos hijos, y aunque no dijo los motivos, señaló que había razones de peso muy severas, como brujería y denuncias de abuso y violencia: "Hay muchos temas que por la gravedad ya son intrascendentes. Son cosas que se tocarán en el juicio, en mi defensa. Por el momento, son cosas que quiero dejar fuera del aire".

Pensé que nos íbamos a divorciar de mutuo acuerdo, pero no es así. Me pusieron 2 demandas muy fuertes: Una por abuso sexual y violencia en contra de ella, y otra por violencia mía en contra de mis hijos. No sé si es estrategia de sus abogados o de ella, pero ella la firmó. Se me hace muy bajo que se aproveche de las leyes mexicanas para hacerme un daño. Me pusieron medidas de restricción y lo entiendo, porque la ley es así. Va a ser mi trabajo y el de mis abogados demostrar que todo lo que puso es falso", afirmó.

Ante esto, una presunta fuente cercana a Robles Gil y su esposo, afirma que la actriz de melodramas tuvo varios encuentros íntimos con Pazcal durante las grabaciones del melodrama, y que se mandaban mensajes subidos de tonos, qué fue los qué cachó Alejandro, tomando la decisión de separase, destacando que tiene pruebas de la infidelidad y las expondrá en el juicio: "No te podría decir si fueron novios, tuvieron una relación en lo que duraba la novela o fue solo de momentos, pero esta fue la razón por la que Alejandro decidió poner punto final al matrimonio. No iba a soportar una infidelidad. No se lo merecía".

Según la fuente, la química entre los actores fue aumentando tanto en pantalla como en la vida real, y aunque parecía que se saldrían con la suya, cuando Alejandro se enteró, presuntamente le comentó a los amigos más cercanos de esta situación, y que no iba a mentirles: "Me quedé en shock porque era una linda pareja, pero bien dicen por ahí que lo que aparenta, o vemos terceras personas, no es la realidad", agregó.

Finalmente, declaró que ante la demanda en contra de su aún esposo por violencia familiar, Alejandro no puede ver a sus hijos, ya qué un juez dio una orden de restricción para que no pudiera ver a sus hijos, pese a que está el antecedente que él fue el qué metió la demanda de divorcio: "Él es quien decidió poner punto final a esta relación, pero después nos enteramos de que Alejandra contrademandó y las cosas están muy mal. Él solo quiere ver a los pequeños, estar con ellos y que su familia conviva con ellos, pero Alejandra no se los deja ver y, por ley, no puede".

Fuente: Tribuna del Yaqui