'El Costeño' ya recibió pago de su ex tras robo: "Mi intención nunca fue meterla a la cárcel"

Ciudad de México.- Hace un par de meses, Javier Carranza conocido como 'El Costeño', denunció que su ex novia le había robado dinero y objetos cuando el no se encontraba en su casa, por lo que decidió levantar una denuncia. Tras semanas de haber iniciado el proceso, 'El Costeño' declaró para la entrevista Sale el Sol que ganó la demanda en contra de su expareja y que ella ya le había pagado el dinero por el robo, así por los daños ocasiones. Y aclaró que el caso ya concluyó.

"Afortunadamente esto ya se acabó. Afortunadamente esto ya terminó. Me han resarcido el daño. La señorita Karen Anabel mandó a sus abogados para ya liquidar la deuda. Bueno, sí, sí me resarció el daño", expresó el actor al programa 'Sale el Sol'. Según 'El Costeño', el acuerdo se llevó de manera legal y transparente: "Nosotros le pedimos que, si no quería venir, se presentara en un notario que es fedatario, es fe pública, y entonces ella hizo un par de videos donde la graban firmando los documentos, leyendo los acuerdos y se presentan con el dinero ante la fiscalía, que era lo que yo realmente quería".

En este sentido, recalcó: "Yo quería que se me resarciera el daño y no quedar como mentiroso, porque querían hacer las cosas de manera rara, querían que yo me desistiera en lo oscuro, que me daban el dinero acá en lo privado, y yo les dije: "No". Entonces esta muchacha ya por fin me resarció el daño, queda tácito el del delito de robo". El comediante aseguró que la ex admitió su responsabilidad: "Ella acepta ahí en uno de los videos que… Porque me está pagando, ¿no? Que es tanto dinero, que son los 250 mil pesos por lo que sustrajo, que una parte es por los objetos que se llevó y otro dinero es por el pago de mis abogados".

Sobre el hurto detalló: "Joyas, alhajas, pertenencias. Ya no me las devolvió, pero me las está pagando según las facturas que yo pude presentar". En total, Carranza señaló que la deuda ascendía a alrededor de "600 y tantos mil pesos". Respecto al apoyo emocional Javier comentó: "Si bueno, lo acabas de decir perfectamente, yo la amaba. Desde el día que se fue de aquí se rompieron los lazos. Mi corazón está bien, estoy tranquilo. Yo estoy rehaciendo mi vida, enfocándome en mis proyectos, trabajando, tengo mucho trabajo que hacer. Esto era demasiado desgastante".

Javier Carranza 'El Costeño'/Créditos: Internet

El artista también habló de la posición pública de su expareja y el temor que esto le producía, dado que fue amenazado tras su denuncia. "Ella ahora se desempeña como servidora pública en el Ayuntamiento de Cuautla. Ella es secretaria privada del alcalde y pues yo creo que por esa razón le querían lavar la cara. La secretaria particular o privada del alcalde de Cuautla, con quien además entiendo tiene una relación sentimental, es la que me robó", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México